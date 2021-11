Iva Zanicchi ringrazia Pier Silvio Berlusconi per la dedica speciale a D’Iva: il messaggio a Verissimo

Programmi TV

Iva Zanicchi, nel corso della prima puntata di D’Iva, serata evento a lei dedicata, ha ricevuto un messaggio a sorpresa dall’Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La cantante si è commossa in diretta per la speciale dedica sulla sua grande carriera e, ospite di Verissimo, ringrazia il compagno di Silvia Toffanin rivelando: “Mi ha commosso molto“.

Iva Zanicchi e il messaggio speciale di Pier Silvio Berlusconi

Giovedì sera è andata in onda D’Iva, prima serata evento di un doppio appuntamento su Canale5, dedicata alla scintillante carriera di Iva Zanicchi.

Un modo per celebrare i grandi successi della cantante, icona della musica italiana, celebrata da Mediaset che ha voluto affidarle e dedicarle due prime serate in diretta. La prima puntata ha visto ospiti della cantante esponenti della musica e della televisione, tra cui Silvia Toffanin. La conduttrice ha più volte intervistato la Zanicchi nel salotto di Verissimo e l’artista, visto il legame che la unisce a lei, l’ha voluta nel suo show per un’intervista inedita.

Ma nel corso della serata evento, per Iva Zanicchi è arrivata anche un’emozione davvero speciale.

La sua carriera è stata celebrata attraverso un messaggio da parte di Pier Silvio Berlusconi, Amministratore delegato di Mediaset. Il compagno di Silvia Toffanin ha omaggiato i suoi successi e le ha dedicato parole di apprezzamento e stima. Parole che hanno portato la cantante alla commozione, non nascondendo le lacrime di fronte alle telecamere.

Iva Zanicchi ringrazia Pier Silvio Berlusconi a Verissimo

Iva Zanicchi torna ospite di Verissimo e ringrazia Silvia Toffanin per essere stata sua ospite a D’Iva: “Dico una cosa: grazie grazie grazie perché tu c’eri e mi hai dato una gioia immensa.

Non è per piangeria, ma hai mantenuto la promessa e sei venuta“. La cantante riserba ringraziamenti anche a Mediaset, l’azienda che le ha concesso questa doppia prima serata: “Lo so che non dovrei farlo ma lo faccio, perché tanto sai che dico sempre quello che voglio. Voglio ringraziare tutti, Mediaset perché mi ha dato questa opportunità. Io dico sempre una battuta: molto meglio festeggiare una che è ancora viva che dopo morta. Avete fatto bene, grazie“.

Infine, un ringraziamento speciale è rivolto proprio a Pier Silvio Berlusconi e alla dedica ricevuta giovedì sera: “Ma ho un grazie grande come una casa, e lui sa, perché lui mi ha commosso profondamente e anche qui non è una sviolinata.

Lui è un uomo di classe: buono, generoso, gentile e lo è sempre stato con me. E voglio un applauso grande a Pier Silvio Berlusconi“. La cantante rivela di essersi emozionata: “Ho pianto dentro, mi uscivano le lacrime dalle orecchie perché non volevo farle vedere. Mi ha commosso molto“.