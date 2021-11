Iva Zanicchi, la dedica speciale di Pier Silvio Berlusconi. La cantante si commuove in diretta

TV e Spettacolo

Iva Zanicchi riceve una dedica speciale a D'Iva. Pier Silvio Berlusconi omaggia i 60 anni di carriera della cantante che si commuove in diretta non nascondendo le lacrime di fronte alle telecamere.

Nello show in due puntate D’Iva, arriva la dedica di un personaggio importate della televisione italiana. Un omaggio speciale per i 60 anni di carriera di Iva Zanicchi. Tra i tanti ospiti, uno in particolare tocca il cuore di Iva Zanicchi. Si tratta dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, intervenuto con un video messaggio, per celebrare la grande artista in prima serata proprio su Canale 5.

La dedica speciale di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi è l’ospite che più ha fatto commuovere Iva Zanicchi nel corso della prima puntata del suo show evento su Canale 5.

L’ad Mediaset ha riservato parole di affetto e stima alla grande professionista e donna. Nel video messaggio apparso in prima serata si sono lette queste parole: “Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni”. La cantante dopo queste prime parole è apparsa già visibilmente commossa.

Pier Silvio ha poi continuato con importanti dichiarazioni: “Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra televisione e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana” .

Il video messaggio prosegue: “Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te, in te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà”. Seguono grandi applausi in sala che confermano le parole di Pier Silvio Berlusconi.

Il ringraziamento per Iva Zanicchi da parte di Mediaset

Pier Silvio ha poi continuato poi con parole di gratitudine da parte di Mediaset: “Per questo, cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero”.

Il video messaggio è terminato affettuosamente con un “Ti voglio bene” accompagnato da grandi applausi del pubblico che si è alzato in piedi. Iva con grande commozione ha continuato a ripetere “Grazie, grazie Pier Silvio”.

L’intervista emozionante di Silvia Toffanin a D’Iva

Iva Zanicchi ha mostrato grande affetto non solo per Pier Silvio Berlusconi ma anche per la sua compagna Silvia Toffanin, che per l’occasione ha intervistato la Zanicchi in stile Verissimo.

La cantante ha raccontato la sua vita, la sua carriera e la perdita dell’adorato fratello Antonio. La Toffanin ha ricordato il grande affetto che il fratello nutriva per lei “Era bello ed orgoglioso di te”. Un altro momento di forte commozione per la straordinaria cantante.