D’Iva: anticipazioni sugli ospiti dello show per omaggiare la carriera di Iva Zanicchi. I nomi

Canale 5 in questi giorni ha registrato le due serate evento che compongono D’Iva, il programma che renderà omaggio alla grande interprete della musica italiana. Iva Zanicchi sarà la protagonista indiscussa dello show messo in piedi da Mediaset per celebrare la sua grande carriera divisa tra il mondo della musica e quello dello spettacolo. Oltre al promo che sta girando in questi giorni sul canale per anticipare il primo appuntamento del 4 novembre, sul web stanno circolando anche i primi nomi dei grandi artisti che faranno compagnia ad Iva Zanicchi nel corso delle due serate evento che la omaggeranno.

D’Iva: i nomi degli artisti che saliranno sul palco dello show dedicato ad Iva Zanicchi

Canale5 in questi giorni ha registrato le due serate interamente dedicate alla carriera di Iva Zanicchi dal titolo D’Iva. L’appuntamento per gli spettatori del piccolo schermo è fissato in prima visione esclusiva nelle prime serate di giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021, quando potranno gustarsi uno spettacolo che racconterà la lunga carriera della cantante grazie anche alla presenza dei tanti amici che la raggiungeranno sul palco.

Dopo le prime anticipazioni che parlavano della presenza delle sue grandi amiche Rita Pavone e Romina Power, in queste ore ne stanno circolando della altre su tutti i nomi degli artisti che saranno con Iva Zanicchi nel corso delle due serate evento.

Quindi oltre alle due amiche ed alla presenza di Fausto Leali, Mario Biondi e Gigi D’Alessio, stando alle indiscrezioni riportate da davidemaggio.it, renderanno omaggio alla carriera della cantante anche Anna Tatangelo, Orietta Berti, Lola Ponce e Bianca Atzei. Potrebbero essere presenti anche due pesi massimi di Canale 5 come Silvia Toffanin e Gerry Scotti oltre al ritorno in Mediaset di Cristiano Malgioglio.

Quando andrà in onda lo show su Canale5

Iva Zanicchi si racconterà al pubblico di Canale5 nelle due serate evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021, che vedranno oltre alla grande partecipazione di numerosi artisti sembra anche il comico Andrea Pucci, come anticipatovi qualche giorno fa.

Intanto i profili social Mediaset si preparano all’evento tanto che nelle scorse ora hanno condiviso un ricordo della carriera della Zanicchi: “‘L’ho fatto per 14 anni, è un ricordo bellissimo in me’.

Come dimenticare Iva Zanicchi al timone di “OK, il prezzo è giusto“?“.

Guarda il video: