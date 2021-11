Iva Zanicchi: dalla vittoria a Sanremo al ritorno in tv come protagonista con il suo programma D’Iva

TV e Spettacolo

Iva Zanicchi ritorna in tv. Nella sua lunga carriera ha lavorato come opinionista di vari programmi televisivi, attrice e soprattuto cantante. Ha vinto ben tre edizioni di Sanremo.

Per il suo talento è soprannominata l’Aquila di Ligonchio e ad oggi è una colonna portante della musica italiana. Iva Zanicchi è una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale e televisivo nostrano e tra poche ore sarà protagonista di D’Iva, un programma interamente dedicato a lei e ai suoi numerosissimi successi. Negli anni sono stati molti i brani e le esperienze professionali che ne hanno aumentato la popolarità fra il grande pubblico.

Iva Zanicchi, una vita per la musica: l’esordio

Nata il 18 gennaio 1940, Iva Zanicchi ha conosciuto il primo grande successo con “Come ti vorrei” (1964) versione tradotta di “Cry to me” di Solomon Burke.

Come altri prima di lei, Iva Zanicchi decide di partecipare nel 1967, due anni dopo la prima sconfitta, a Sanremo in coppia con Claudio Villa e insieme cantano “Non pensare a me”. Il duo vince quell’edizione condotta da Mike Buongiorno. In seguito, si ripresenta al Festival in coppia con Bobby Solo e la canzone “Zingara” e vince di nuovo. In sette anni conquista ben 3 vittorie. Sul palco dell’Ariston porta anche “Ciao cara come stai?” scritta appositamente per lei da Italo Ianne e Cristiano Malgioglio.

Un record di vittorie assoluto, mai raggiunto da altre sue colleghe.

La sua voce l’ha portata a viaggiare per tutto il mondo, visitando gli Stati Uniti, in Turchia, in Spagna, in Brasile e in Canada. Tra i suoi spettacoli teatrali si ricorda “Due donne in fuga” con Marisa Laurito e “Sono nata di buona luna”.

La carriera di Iva Zanicchi fra televisione e cinema

Dopo i successi nel mondo musicale, Iva Zanicchi ha deciso di sperimentare altri ambiti professionali. La cantante si è infatti cimentata nelle vesti di conduttrice con “Ok!

Il prezzo è giusto” trasmesso su Canale 5 nel 1986. Iva ha mantenuto la guida del game show per tredici anni, con Gigi Sabani. Ancora oggi il programma è ricordato per essere l’adattamento di Price is right ideato da Mark Goodson e Bill Todman.

Negli anni, Iva è poi stata concorrente in trasmissioni come Premiatissima, Una rotonda sul mare, C’era una volta il festival, Viva Napoli, La prova del nove, Domenica In. Inoltre, è apparsa anche sul grande schermo con “W gli sposi”, “L’ultimo capodanno” e “Una ragazza tutta d’oro”.

Iva Zanicchi ospite in tv: le sue apparizioni

Ad oggi Iva Zanicchi è conosciuta anche per le molte partecipazioni ai salotti televisivi nel ruolo di opinionista.

In occasione dell’Isola dei Famosi 2021, i suoi fanno l’hanno potuta seguire al fianco di Elettra Lamborghini. Ospite a Verissimo, quest’ultima ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo una bella coppietta”. In passato ha anche lavorato come opinionista per il Grande Fratello Vip, ma in una puntata di Verissimo ha smentito categoricamente le voci di chi la voleva come possibile partecipante del reality. Sempre a proposito del programma condotto da Alfonso Signorini, in molti ricorderanno di averla vista come ospite speciale, chiamata per fare una sorpresa al concorrente Cristiano Malgioglio nell’edizione 2020, per dare supporto all’amico.

Non di minore importanza è il suo ingresso a Domenica Live accanto alla conduttrice, Barbara D’Urso, prima per raccontare della morte atroce del fratello Antonio, a causa del Coronavirus, infine per rivelare i dettagli dell’esperienza vissuta accanto al compagno Fausto Pinna, che ha lottato contro il cancro e ne è uscito vincitore. “Se arrivo a novant’anni, lo prometto: lo sposo” aveva giurato Iva parlando proprio di lui.

Iva Zanicchi: il ritorno sullo schermo come protagonista

Iva Zanicchi rientra su Canale 5 con D’Iva uno show musicale che condurrà giovedì 4 e giovedì 11 Novembre 2021, in queste serate non solo canterà canzoni, ma darà spazio il suo mondo, così come mai fatti in precedenza di fronte alle telecamere.

Per ora, è solo possibile ricordare gli ospiti delle puntate. Fra gli altri ci saranno Gigi d’Alessio, che sarà protagonista prossimamente a The Voice Senior, e Silvia Toffanin, che non a quanto pare non parteciperà a un duetto con Iva.