Stranger Things 4: i due nuovi trailer della serie e tutte le novità. I video

Serie TV - Fiction

L'evento speciale totalmente dedicato alla serie che vede come protagonisti Undi, Mike, Dustin, Lucas e Will ha rivelato qualche succosa anticipazione. Guarda i due trailer di Stranger Things 4.

Sabato 6 novembre 2021 si è tenuto un altro Stranger Things Day, l’evento interamente dedicato da Netflix all’amatissima serie televisiva che presto farà il suo ritorno con una nuova entusiasmante stagione. Durante l’evento, caratterizzato per lo più da annunci social e contenuti esclusivi sulle piattaforme collegate al colosso dello streaming, sono state rilasciate succose novità in attesa del quarto capitolo che vedrà ancora una volta protagonisti gli amati Undi, Mike, Dustin, Lucas e Will. Tutti i protagonisti di Stranger Things sono pronti a fare il ritorno sulla piattaforma nell’estate del 2022 anche se ancora non abbiamo una data precisa.

Tutto quello c’è da sapere sulle novità anticipate di Stranger Things 4.

Stranger Things 4: le novità rilasciate durante lo Stranger Things Day

Per gli amanti della serie tv di Stranger Things 4 il 6 novembre non è di certo un giorno come un altro. In questa data infatti hanno avuto inizio tutte le vicende del gruppo che vede protagonisti gli allegri ragazzini capitanati da Undi, con la sparizione di Will nel Sottopra che ha aperto le porte ad una serie di strani eventi oltre che di creture mostruose.

Netflix è da sempre attenta a tutti i dettagli e come spesso le accade organizza in concomitanza di queste date iconiche degli speciali eventi tutti dedicati ai sfegatati fan della serie tv. E proprio il 6 novembre 2021 si è tenuto l’ultimo Stranger Things Day che di certo non ha deluso i milioni di appassionati collegati durante tutto il giotno sui canali social della piattaforma di streaming.

In occasione di questa ricorrenza il catalogo ha rilasciato ben due trailer che allietano l’attesa del quarto capitolo in arrivo prossimamente.

I due brevi filmati lanciano delle succose anticipazioni mostrando delle nuove immagini tratte dagli episodi ed titolo delle 8 puntate della nuova stagione. Guarda i due trailer in questione.

Stranger Things 4: quando esce la nuova stagione

Durante lo Stranger Things Day, ed in particolare a margine del video con i titoli degli episodi, è stato anticipato che la serie tv sarà disponibile su Netflix a partire dall’estate del 2022. Gli eventi della trama riprenderanno infatti durante i mesi più caldi dell’anno anche se non sappiamo ancora di preciso quando saranno rilasciati.

Non ci resta che aspettare e restare aggiornati.