Tommaso Zorzi presto in Tv, l’ex gieffino svela anche i suoi rapporti con gli ex compagni: “Non ce ne sono”

Programmi TV

Tommaso Zorzi è stato il vincitore e il protagonista indiscusso della quinta edizione del Grande Fratello. Il noto influencer, appena terminato il reality, non ha interrotto le sue presenze televisive.

Infatti, Tommaso Zorzi è diventato subito opinionista dell’Isola dei Famosi e ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Inoltre, l’influencer ha condotto un suo personale programma on demand Il Punto Z e la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi.

Adesso, Tommaso Zorzi è pronto a tornare in televisione, ma non in un programma Mediaset, come ha raccontato in una recente intervista a Chi.

Tommaso Zorzi torna in Tv con Drag Race Italia

Tommaso Zorzi sarà nuovamente protagonista di un programma televisivo a breve.

Infatti, il 19 novembre partirà su Discovery+ un nuovo format americano: Drag Race Italia. L’ex gieffino sarà conduttore e giudice dell’innovativo show. Tommaso Zorzi ha raccontato le motivazioni che l’hanno portato lontano da Mediaset: “Sono stato io a voler interrompere non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento. Ho dato adito ai miei detrattori di poter scrivere contro di me.

Imparare a dire di no è qualcosa che non conoscevo. Difficile, ma necessario. Adesso mi godo – toccando ferro – i miei sì”.

L’influencer ha svelato anche di aver rinunciato a un programma tutto suo a Mediaset: “Alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a “Colognoland” anche solo per la mensa… è pazzesca!“.

Tommaso Zorzi ha commentato anche i suoi momenti dopo la vittoria e il successo ottenuto: “Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte.

Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo“.

Tommaso Zorzi sarà presto conduttore di un nuovo programma televisivo dopo la sua importante esperienza al Grande Fratello Vip5. L’influencer ha svelato in che rapporti si trova oggi con i suoi ex coinquilini: “Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!“

Tra i protagonisti della nuova edizione, Tommaso Zorzi preferisce Manuel Bortuzzo: “I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Avrei voluto condividere con lui quest’esperienza“.