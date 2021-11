Andrea Dal Corso dice addio a nonna Pierina. lutto per l’ex Uomini&Donne: l’annuncio sui social

Gossip

Andrea Dal Corso ha perso la nonna. È stato lo stesso ex volto di Uomini&Donne ad annunciarlo sui social con un lungo post. Come lui stesso ha scritto, nonna Pierina era per lui una seconda mamma, i due erano legatissimi. Accanto a lui Teresa Langella, la sua fidanzata dai tempi del programma condotto da Maria De Filippi, che ha voluto ricordare a sua volta nonna Pierina.

Grave lutto per Andrea Dal Corso: morta la nonna

“Ciao nonna occhi Cielo” inizia così il messaggio di Andrea Dal Corso per annunciare la scomparsa della nonna, che ha aggiunto: “Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me.

Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui“.

L’ex volto di Uomini e Donne ha continuato a raccontare di nonna Pierina e dei suoi insegnamenti: “Hai insegnato a tutti noi che cosa significa tenere unita una famiglia, una Grande Famiglia, perfino nei momenti più bui.

Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta...”

Il ricordo su Instagram di nonna Pierina

Andrea Dal Corso ha ricordato ancora: “Mani che hanno lavorato e accarezzato per una vita intera. Mani che vorrei avere accanto al cuscino ogni volta che ne ho bisogno. Grazie per esser stata mamma, papà, nonna, amica“.

“Grazie per aver lottato e grazie per aver atteso che scrivessi un Libro che parla anche di te.. Mi sembra ancora di vederti stringerlo fra le mani. Ciao Nonni! Tuo Andrea“. Il post è stato accompagnato da una serie di foto in carosello della nonna, di loro due insieme e di momenti di festa.

Il messaggio di Teresa Langella per nonna Pierina

Anche Teresa Langella ha voluto ricordare nonna Pierina, in una storia pubblicata su Instagram, raffigurante gli occhi di Andrea Dal Corso, ha scritto: “Stessi occhi, stesso cuore, due elementi che vi terranno uniti per tutta la vita…e oltre. Ci sono sempre io con te. Sempre. Ciao nonna Pierina, è stata una fortuna conoscerti“.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono incontrati a Uomini&Donne, lui reduce da Temptation Island (nel 2018 era il single tentatore di Martina Sebastiani), era corteggiatore di lei.

Al momento della scelta però Andrea Dal Corso si era tirato indietro non sentendosi pronto ad affrontare una relazione seria, poco dopo però i due si sono ritrovati e ora sono una coppia solidissima.