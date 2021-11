Giucas Casella ha tagliato i capelli a Francesca Cipriani. La reazione della showgirl è accesa: il video

Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si legano l’un l’altro con solidi rapporti d’amicizia e, a volte, anche qualcosa di più. In questa sesta edizione del reality show di Canale 5 sono nati vari feeling speciali. Il primo di tutti è stato quello tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Selassié, che va avanti tra alti e bassi.

Si è concluso, invece, il rapporto speciale tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che sembrava potesse davvero diventare qualcosa di più. Resta in piedi, ma vive un momento di tempesta,l’amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli. Una stranissima coppia, quasi comica, nella casa è quella formata da Giucas Casella e Francesca Cipriani.

I due sono stati protagonisti di molti siparietti divertenti. Di recente è andato in onda un altro momento esilarante tra i due.

Giucas Caselli ha tagliato i capelli a Francesca Cipriani e lei lo ha rincorso per tutta la casa.

Giucas Casella e Francesca Cipriani: il sensitivo le ha tagliato i capelli per vendicarsi

Giucas Casella e Francesca Cipriani sono una vera e propria coppia comica. La showgirl bombastica, durante le puntate del reality, ne ha fatte di tutte i colori al sensitivo.

In prima battuta gli è saltata addosso, colpendolo in volto, poi gli ha anche strappato una ciocca di capelli.

A distanza di settimane, Giucas Casella, però, ha deciso di vendicarsi, tagliando i capelli alla showgirl. Infatti, mentre Francesca Cipriani cucinava tranquilla con altri concorrenti del reality show, il sensitivo si è avvicinato alle sue spalle e le ha tagliato una ciocca della sua bionda chioma.

La showgirl s’è subito accorta del gesto e ha cominciato a gridare infuriata: “Oddio… Ti ammazzo“.

Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani: la showgirl lo minaccia

Giucas Casella ha tagliato una ciocca di capelli a Francesca Cipriani per vendetta. La showgirl ha cominciato a minacciarla: “Questa volta non la passi liscia, sei un uomo finito… Non me ne frega mi hai tagliato mezza testa di capelli… Sei finito, sei un uomo morto“.

Francesca Cipriani ha cominciato a rincorrere il sensitivo per tutta la casa, che ha provato a difendersi: “Ti sei dimenticata quanti capelli mi hai tirato?… Ma come m’ammazza?… Un gioco… Quanti me ne hai tolti tu a me? C’ho tre buchi“

La ragazza, però, non si è fermata e gli altri coinquilini hanno incitato il sensitivo: “Giucas Corri“.