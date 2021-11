Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della nuova puntata in onda lunedì 8 novembre

Programmi TV

Su Canale 5 ritorna in televisione il reality show in una nuova puntata in onda a partire dalle ore 21:30. Saranno tanti i temi da affrontare e le sorprese da vedere, scopri quali.

Lunedì 8 novembre 2021 va in onda su Canale5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show torna dopo la puntata di venerdì che ha sancito l’eliminazione e l’abbandono della casa da parte di Jo Squillo. Il presentatore Alfonso Signorini, in compagnia delle amate opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, conduce il primo appuntamento settimanale a partire dalle ore 21:30 circa su Canale5. La puntata svelerà chi sarà il preferito del pubblico tra Alex Belli, Soleil, Gianmaria, Nicola e Davide Silvestri ed affronterà tutti i temi caldi dei protagonisti della casa che in questi 3 giorni hanno fatto un gran parlare dell’intervento in puntata di Delia Duran, moglie di Alex.

Leggi le anticipazioni della nuova puntata in onda su Canale5.

La nuova puntata di lunedì 8 novembre del GF Vip 6

Torna oggi lunedì 8 novembre 2021 su Canale 5 il primo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 6. Gli inquilini più famosi d’Italia saranno i protagonisti della nuova puntata del reality che continua ad appassionare il pubblico in tv e gli utenti dei social, pronti a commentare le dinamiche avvenute all’interno della casa.

Alfonso Signorini presenta il nuovo appuntamento dopo lo scossone dato dallo scontro tra Soleil e Delia Duran che ha fatto parlare molto sia dentro che fuori la casa e scopriremo inoltre l’esito del televoto a 5 per il preferito del pubblico tra Soleil, Gianmaria, Nicola, Davide Silvestri e Alex Belli.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Quella di lunedì 8 novembre 2021 si appresta ad essere una puntata scoppiettante con le indiscrezioni che anticipano molti dei temi che si affronteranno in puntata.

Manila sarà la protagonista di una intensa sorpresa fattale dal compagno Lorenzo Amoruso.

L’ex calciatore è pronto a salutare la propria amata dopo che il conduttore avrà raccontato al pubblico la loro storia intensa storia d’amore. Altro tema al centro dell’attenzione sarà anche il rapporto tra Alex e Soleil, finito sotto la lente d’ingrandimento di tutti gli altri inquilini e degli utenti social.

Un protagonista di puntata sarà poi Giucas Casella, l’amato ipnotizzatore che sta facendo divertire il pubblico che avrà la possibilità di vedere ed abbracciare la sua cagnetta Nina, più volte invocata nelle precedenti puntate.