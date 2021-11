Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre: la trama

Serie TV - Fiction

Il magazzino più famoso d’Italia torna a mostrarsi nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Come accede ogni settimana la soap ritorna a fare compagnia agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia giornaliera pomeridiana che prende il via a partire da lunedì 8 novembre 2021, come sempre dalle ore 15:55, fino a venerdì 12 novembre 2021. Ecco le anticipazioni delle puntate in onda questa settimana nel quale vedremo inasprirsi ulteriormente il rapporto tra Flora ed Adelaide.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna su Rai1 per una nuova settimana che prende il via da lunedì 8 novembre 2021 con il classico appuntamento nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 15:55.

Leggi tutte le anticipazioni dei nuovi 5 episodi in onda dall’8 al 12 novembre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 8 novembre

Gemma debutta al Paradiso come Venere e già ha il suo bel da fare con Irene. Vittorio e Tina cercano di sistemare la sua condizione con l’uomo che la porta da un dottore per un consulto più preciso, con l’esito che il professionista vorrebbe operarla.

Salvo è combattuto dopo ciò che gli ha rivelato Anna e non sa che fare. Flora cerca di capire di più degli ultimi tempi di vita del padre andando in lungo ed in largo a chiedere dei Guarnieri.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 9 novembre

Irene riflette sulle scaramucce con Gemma ed ha tutta intenzione di boicottarla. Giuseppe è messo sotto pressione da Don Saverio che lo spinge a dire la verità alla moglie. Flora porta avanti le sue indagini sui Guarnieri e sul loro rapporto con il padre Achille. Così Adelaide sarà in crisi pensando che Cosimo le possa rivelare qualcosa di pesante.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 10 novembre

Irene cerca di prendere le misure a Gemma, cercando di allontanarla da Stefania in modo da non perdere l’affetto di quest’ultima. Tina si trova in mezzo alle pressioni della sua famiglia per quanto riguarda l’operazione, con Giuseppe che vorrebbe non si operasse mentre Agnese tende a dare ragione a Vittorio per farla operare mentre il medico le comunica che dovrebbe decidere quanto prima sul da farsi.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 11 novembre

Tina non è per nulla convinta di operarsi e lo dice a Vittorio che cercherà di farla ragionare portando da lei una fan che la apprezza molto.

Stefania cerca di far ragionare Irene in modo che possa conoscere per bene Gemma senza arrivare ad uno scontro. Flora parlerà a fondo con Cosimo, facendosi un’idea sull’uomo che aveva solo sentito nominare mentre Salvatore cercherà di essere utile per Anna.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 12 novembre

Flora scopre cosa lega Adelaide e Umberto mentre indaga sulla morte del padre, intanto Tina finalmente prende la sua decisione. Agnese scopre una foto nascosta da Giuseppe che è arrivata dalla Germania e che raffigura un bambino e così cercherà di capirci di più, brancolando però nel buio.