Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 9 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 9 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Secondo le letture di Paolo Fox, voi amici dell’Ariete dovreste trovarvi al cospetto di una giornata che vedrà un’importante opposizione della Luna, unita anche la già fastidiosa Venere che da giorni vi riempie la testa di problemi.

L’amore richiederà parecchia attenzione, mentre sul lavoro occorre essere pazienti.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 9 novembre: amore

La giornata amorosa che dovrebbe accogliervi in questo martedì, cari Ariete, sembra essere piuttosto fastidiosa.

Occorre che siate particolarmente attenti a ciò che dite e, soprattutto a come lo dite, perché gli ultimi litigi devono essere risolti. Parlatevi e chiaritevi, anche se le cose non vanno bene da parecchio tempo e potreste essere tentati di fuggire per cercare altro di migliore.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 9 novembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la giornata che vi attende alle porte di questo martedì non sembra essere particolarmente soddisfacente. Qui ad essere fastidiosa sarà la posizione della Luna che vi rende stanchi e nervosi, decisamente poco attenti e concentrati.

Niente di male, non preoccupatevi, tanto non sembrano attendervi delle particolari opportunità, almeno fino all’anno prossimo.

La settimana che vi attende, cari Ariete

La settimana dal 8 al 14 novembre, cari Ariete, non sembra attendervi con nessuna particolare novità o emozione. Le cose sembrano scorrere lisce e tranquille, in una generale sensazione di benessere, ma senza alcun grande evento a rasserenarvi l’umore.

