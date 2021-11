Oroscopo Paolo Fox settimana dal 8 al 14 novembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 8 al 14 novembre

Oroscopo per la settimana dal 8 al 14 novembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox, questa seconda settimana di novembre non sembra volervi regalare nessuna particolare emozione nuova. Non prendetela come una cosa negativa, perché comunque tutto scorre e progredisce con una buona stabilità, ed è sempre meglio che avere una settimana negativa!

Oroscopo Toro

Carissimi Toro, pessima la settimana che si sta per aprire al vostro cospetto, specialmente se andassimo a vedere la sfera amorosa. Ultimamente siete stati un po’ troppo gelosi, e quasi certamente il partner potrebbe essersi indisposto. Se doveste discutere di qualcosa, fatelo con la giusta calma. Potete migliorare qualcosa sul lavoro!

Oroscopo Gemelli

Questo periodo, per voi amici nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essere decisamente privo di grandi e fastidiosi problemi!

Qualcosa qui e là, in settimana, non sembra andare esattamente come vorreste, ma questo non vi causerà nessun tipo di fastidio! Lasciatevi scivolare addosso ciò che non va, mercoledì e giovedì saranno delle ottime giornate!

Oroscopo Cancro

L’opposizione di Venere che Paolo Fox presagisce nella vostra settimana non sembra essere certamente una buona notizia, cari Cancro. Nulla di troppo grave, non dovreste perdere nulla di concreto, ma qualche contrasto amoroso sicuramente vi troverete ad affrontarlo.

I rapporti con il segno della Bilancia sono quelli peggiori, occhio.

Oroscopo Leone

Pensierosi e preoccupati, in questa settimana non sembrate poter riuscire a dare il meglio di voi, cari amici del Leone. Tuttavia, non partite eccessivamente prevenuti, perché qualche importante riconoscimento sembra che possa arrivare, magari da qualcuno che non ha mai creduto in voi! Occhio soprattutto alle giornate di mercoledì e giovedì.

Oroscopo Vergine

Veramente un’ottima settimana sta per aprirsi al vostro cospetto, amici nati sotto il segno della Vergine, in cui tutto ciò che fate sembra andare per il meglio!

Riuscirete ad impegnarvi a fondo in qualsiasi cosa, stando anche dietro ad un gran numero di compiti, mansioni e progetti, specialmente al lavoro! Non trascurate, però, l’amore.

Oroscopo Bilancia

È arrivato il momento, carissimi Bilancia, che facciate i conti con l’amore prima della fine di questa settimana. Qualcosa non vi è affatto chiaro e non riuscite a pensare ad altro, ma per sbloccare questa situazione è necessario che vi fermiate a pensare e a parlare, sempre facendo fondo a tutte le vostre ottime doti diplomatiche e comunicative.

Oroscopo Scorpione

Una pessima settimana attende voi amici dello Scorpione, ma cercate di affrontarla comunque a testa alta! Potreste, secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, finire per dire qualcosa che non pensate e che indisporrà profondamente qualcuno a cui tenete. Inutile dire di dosare bene le vostre parole, siate cauti e non arrabbiatevi.

Oroscopo Sagittario

Carissimi nati sotto il segno del Sagittario, è importante che nel corso di questa settimana che sta per aprirsi cerchiate di trovare qualcosa che vi appassioni veramente. Avete bisogno di stimoli costanti e riuscite a mantenere la concentrazione e l’attenzione solo se ciò che fate vi piace. Amici single, cercate quel sentimento, mentre forse il lavoro necessita di una svolta.

Oroscopo Capricorno

Le letture degli astri fatte da Paolo Fox sembrano presagire una settimana veramente meravigliosa per voi amici del Capricorno, sicuramente la migliore di tutti i segni! Specialmente le prime giornate vedranno una Luna vantaggiosissima che vi permetterà di prendere alcune importanti decisioni nel modo corretto e migliore! Progetti in vista!

Oroscopo Acquario

Non molto bella questa vostra settimana, amici dell’Acquario, che vi troverete spesso a chiedervi dove abbiate messo qualcosa, o cosa stiate facendo. Dimenticate spesso numerose cose, ma non dovrebbe causare alcuna ripercussione tangibile. Certamente, almeno voi cercate di evitare le discussioni, invece che abbracciarle e seguirle.

Oroscopo Pesci

Infine, carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, la settimana che si sta aprendo per voi sembra voler confermare quell’ottimo periodo di rinnovamenti che state ormai attraversando da un po’ di tempo! Tutto attorno a voi migliora e progredisce, mentre dentro di voi dovreste avvertire un notevole aumento della forza che vi spinge ad agire!

