Oroscopo Paolo Fox Leone domani 9 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 9 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

L’amore, carissimi amici nati sotto il segno del Leone, sembrerebbe potervi regalare delle importanti emozioni entro la fine del mese, ma occorre che ora vi impegniate perché questo accada.

In generale non dovreste sentirvi particolarmente lucidi, trovandovi a pensare che forse qualche scelta fatta, specialmente sul posto di lavoro, sarebbe stato meglio evitarla.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 novembre: amore

L’amore in questo ultimo periodo per voi sembra essere stato leggermente complicato, ma di contro novembre sembra anche essere un mese importante per le coppie e per i single.

Nel primo caso, se aveste avuto qualche fastidio, cercate di parlarne e risolverlo entro il 10 del mese, altrimenti sarà poi troppo tardi e il treno partirà senza di voi. Se non sopportate qualcuno, allontanatelo dalla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 9 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa, la giornata non sembra essere certamente delle migliori, ma neppure tra le peggiori che abbiate vissuto, non preoccupatevi. Certo, forse ora come ora il vostro lavoro, oppure un progetto che state seguendo, non vi piacciono proprio, e potreste essere spinti a cambiare pagina.

Non fatelo, perché la situazione è solamente incerta e potreste pentirvene.

La settimana che vi attende, cari Leone

Le letture settimanali di Paolo Fox sembrano indicare una settimana che vi colpirà con un gran numero di pensieri negativi. Non riuscirete a dare esattamente il massimo, specialmente se guardassimo alle giornate di mercoledì e giovedì, parecchio sfavorite.

