Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 8 novembre a venerdì 12 novembre: la trama

Un posto al sole torna nel suo storico preserale di Rai3 che riprende oggi lunedì 8 novembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica. Le nuove puntate terranno compagnia ai telespettatori affezionati fino a venerdì 12 novembre mostrando lo sviluppo delle trame che metteranno al centro dell’attenzione Marina e Fabrizio, in preda ad una crisi che appare insuperabile. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana al via oggi lunedì 8 novembre 2021 alle ore 20:45 su Rai3.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dall’8novembre fino al 12 novembre

Le vicende di Un posto al sole continuano da quelle di settimana scorsa, proponendo i nuovi sviluppi delle trame dell’amata soap napoletana a partire da lunedì 8 novembre e che andranno avanti fino a venerdì 12 novembre.

Al centro degli sviluppi la situazione complicata tra Marina e Fabrizio, che mostra come il loro rapporto sia arrivata ormai alla fine.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 8 novembre

Fabrizio e Marina fanno i conti con le consueguenze della loro lite furibonda che sembra avere per sempre cambiato il loro rapporto, con la donna che si avvicina a Roberto ed il marito che rimugina sull’accaduto.

Finalmente Susanna sta per uscire dall’opsedale mentre Niko e Franco continuano a chiedersi chi abbia potuto metterla in pericolo di vita.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 9 novembre

Roberto cerca di cogliere l’occasione della sua crisi per avvicinare Marina a se ma la donna non vorrà cadere nelle lusinghe dell’uomo e cercherà di ricucire con il marito. Mattia si mostrerà nuovavente irascibile e violento dopo una discussione con il dottor Crovi.

Guido pensa al da farsi con Speranza.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 10 novembre

Diego sembra essersi messo sulla strada giusta per risolvere il mistero dell’aggressione a Susanna. Intanto Marina è in crisi, divisa sempre più tra il voler sistemare la sua situazione con il marito o cedere alle avances di Roberto. Per Vittorio e Samuel arriva un momento di pace dopo la partenza del padre di Susanna.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 11 novembre

Niko stringe il cerchio dei sospettati per l’aggressione a Susanna e tutto sembra portarlo a Mattia.

Il Ferri da far suo indagherà sul perchè del ritorno a Napoli di Lara mentre Marina viene colpita in positivo da un gesto inaspettato del marito che vorrebbe cambiare solo per lei. Guido è messo sotto pressione a lavoro.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 12 novembre

Mattia sfoga la sua rabbia su Diego, aggredendolo brutalmente e dandosi alla fuga. Il ragazzo è un vero e proprio pericolo e le attenzioni saranno tutte spese per ritrovarlo. Filippo cercherà di dare il suo amore da padre tanto alla nuova arrivata Elisabetta quanto alla più grande Irene, anche se la figlia maggiore non gradirà.