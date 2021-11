Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 1 novembre a venerdì 5 novembre

Serie TV - Fiction

Un posto al sole terrà compagnia agli affezionati spettatori anche nel mese di novembre, quando tornerà nei suoi 5 appuntamenti settimanali per svelare gli sviluppi della trama della storica soap. Lo storico preserale di Rai3 riprende oggi lunedì 1 novembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, con le nuove puntate che continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino a venerdì 5 novembre. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana che avranno al centro della trama la delicata situazione di Rossella.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dall’1 novembre fino al 5 novembre

Le vicende di Un posto al sole riprendono da dove le avevamo lasciate settimana scorsa mostrandoci gli sviluppi delle trame della soap napoletana a partire da lunedì 1 novembre e che si concluderanno venerdì 5 novembre.

Al centro dell’attenzione ci finirà Rossella, che finirà per essere infastidita da un corteggiatore molto pressante.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 1 novembre

Per Rossella non sarà un periodo facile dato che si farà un gran parlare intorno a lei.

Prima due persone a lei molto care avranno uno scontro che la farà a pezzi moralmente e poi il colpo di grazia le verrà dato dalle attenzioni di un ammiratore molto pressante. Nel frattempo Serena porterà a casa la piccola Elisabetta, portando nel Palazzo tanta gioia e felicità ma non per tutti.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 2 novembre

Mattia è quasi ossessionato da Rossella, soprattutto dopo che un terzo incomodo si è messo in mezzo tra lei e la giovane donna. Il ragazzo aumenterà così la sua frustrazione, diventando pericoloso.

Dopo la nascita di Elisabetta ed il suo conseguente arrivo a Palazzo, la sorellina Ilaria si sentirà trascurata. Vittorio invece non è convinto di fare un altro passo verso Speranza e prenderà del tempo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 3 novembre

Rossella sembra aver trovato un buona alchimia con Riccardo, mandando su tutte le furie Mattia. Intanto Michele cercherà di essere più propositivo con Silvia, cercando di conquistarla. Speranza cerca di dare seguito al rapporto con Vittorio facendo passare la sua scelta di vivere una storia con lui anche con suo padre ma per parlarne con lui avrà bisogno di un aiuto particolare.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 4 novembre

Marina è in crisi e per non fare un torto a Fabrizio decide di non partire con Roberto per un evento importante, lasciando di sasso l’uomo che l’avrebbe voluta con se. Nel frattempo Silvia sarà messa alle strette sia da Giancarlo che da Michele, con i due che la costringono a prendere una scelta che non si può più posticipare.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 5 novembre

La scelta di Marina di non seguire Roberto metterà il sereno tra lei e Fabrizio anche se potrebbe solo trattarsi di una calma apparente.

Silvia prenderà la decisione che metterà fine alle sue vicende amorose mentre per Clara il battesimo di Federico si trasformerà in un incubo perché dovrà affrontare sia Patrizio che Alberto.