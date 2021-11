Laura Chiatti criticata e definita “anoressica”, l’attrice sbotta su Instagram: “È una malattia molto seria”

Gossip

Laura Chiatti ha sbottato sui social contro chi costantemente commenta il proprio aspetto fisico. Ad infastidirla non sono tanto i giudizi in sé, quanto piuttosto i riferimenti all’anoressia sotto le proprie foto. L’attrice ha così reagito, condividendo sul proprio profilo Instagram un lungo sfogo indirizzato agli haters e ribadendo, ancora una volta, la serietà di una malattia contro cui molte persone realmente combattono.

Laura Chiatti definita “anoressica”: l’attrice interviene sui social

Laura Chiatti non ci sta e ha deciso di rispondere, una volta per tutte, agli attacchi che quotidianamente riceve dagli haters.

A colpire la sensibilità dell’attrice non sono tanto i giudizi delle persone, da lei condivisibili o meno, ma i riferimenti all’anoressia dopo la pubblicazione del suo ultimo scatto Instagram. Sotto la foto, infatti, alcuni utenti hanno considerato il suo fisico ai limiti dell’anoressia, scatenando la sua furiosa reazione.

Attraverso una Instagram story, Laura Chiatti ha ricondiviso un commento scritto sotto il proprio post in risposta alle insinuazioni di alcuni utenti. E l’ha fatto con estrema durezza, parlando dell’anoressia come di una malattia piuttosto delicata: “Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita, ma che molte persone combattono per vincerla“.

Laura Chiatti attacca furiosa: “È vergognoso”

Laura Chiatti ha rivelato di essere abituata a ricevere quotidiani attacchi sul proprio profilo Instagram, per via del suo fisico. L’attrice ha sempre ammesso di rimanere ferita per alcuni commenti, specie quelli che tirano in mezzo una malattia così delicata come l’anoressia. Per questo il suo sfogo contro gli haters è anche un messaggio a evitare simili attacchi: “È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri, di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato.

Ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che, come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me. Tutto chiaro?“.