Miriana Trevisan delusa e ferita da Nicola Pisu: “È stato terribile”. Lo sfogo al GF Vip dopo la furiosa lite

Grande Fratello

Miriana Trevisan e Nicola Pisu in crisi dopo il durissimo scontro al Grande Fratello Vip, in sala nomination. Dopo la lite, condita anche dall’infelice frase indirizzata dal ragazzo alla coinquilina, i due non si sono più rivolti la parola e nelle ore successive alla puntata si sono sfogati separatamente prendendo le distanze. Delusione e rabbia per la Trevisan, che condanna la furente reazione di Nicola.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: il gelo dopo la puntata

Lo scontro in sala nomination tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche. Al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta di lunedì sera, i due concorrenti non se le sono mandate a dire certificando la rottura definitiva del loro legame.

Una rottura segnata anche dalla frase di cattivo gusto che il ragazzo ha rivolto alla concorrente, invitandola ad andare da chi la tratta male e scatenando furiose critiche.

Dopo la puntata la showgirl e il figlio di Patrizia Mirigliani non si sono più rivolti la parola e hanno preferito mantenere le distanze. Nicola Pisu ha chiarito la natura delle sue parole, spiegando di non averla voluta offendere. Miriana Trevisan, dall’altro lato, si è duramente sfogata con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani in separata sede, dicendosi delusa e ferita per il comportamento del coinquilino.

Miriana Trevisan delusa e arrabbiata: “È stato terribile“

“È stato terribile, ma lo è da 3 giorni e non riesco a spiegarlo“: così Miriana Trevisan ha commentato delusa la reazione di Nicola. E, successivamente, ha ribadito come la sua posizione sia più volte stata chiarita: la showgirl non ha alcuna intenzione di intrecciare con Pisu una relazione, ma di parlarne lontano dalle telecamere una volta finito il reality. Tuttavia tale avvertimento non è stato recepito, considerata la spropositata reazione del ragazzo in puntata.

Reazione che ha ferito nel profondo Miriana, che afferma convinta: “Io se vedo una persona con una rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni“.

La showgirl, sempre più delusa, ha puntato il dito contro chi ha voluto difendere l’indifendibile prendendo le parti di Nicola. E ha reputato ingiustificabile il suo comportamento nonostante le distanze che lei ha voluto prendere nelle ultime settimane: “Sei ferito sì, ma non arrabbiato e aggressivo“.