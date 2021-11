Oroscopo Paolo Fox Carno domani 10 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 10 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Carno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi nati sotto il segno del Cancro, in questa giornata di mercoledì l’opposizione di Venere vi spingerà a mettere per un attimo da parte l’amore, che tanto non regala né soddisfazioni, né novità.

Marte, però, è veramente splendido, riaccendendo una grandissima voglia di lavorare in voi, e rendendovi parecchio produttivi ed attenti, con ottime soddisfazioni!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 10 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Carno, 10 novembre: amore

La giornata amorosa che si aprirà in questo mercoledì, insomma, non sembra essere soggetta a nessun particolare transito positivo o negativo. Questo in voi amici del Cancro si tradurrà in un disinteresse quasi totale per le questioni di cuore, specialmente se foste single.

Se qualcuno vi aspettasse a casa, però, non ignoratelo completamente.

Oroscopo Paolo Fox Carno, 10 novembre: lavoro

Il lavoro, invece, sarà veramente soddisfacente grazie a quell’ottimo Marte che vi osserva dall’alto, cari amici del Cancro! È questa sfera a risucchiare la maggior parte delle vostre attenzioni, anche perché tutto va veramente benissimo e ormai il profumo di quel successo che da tempo inseguite vi riempie il naso! Sono giornate ottimo per lavorare, forza!

La settimana che vi attende, cari Carno

La settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri transiti astrali sembra vedere Venere parecchio in disaccordo con voi e che vi spingerà, forse, verso qualche marcato contrasto con la vostra dolce metà.

Nulla di grave, anche perché nel frattempo il lavoro sembra essere veramente meraviglioso, successi più o meno grandi in vista e sempre più vicini!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni