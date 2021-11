Patrizia Mirigliani interviene dopo la frase di Nicola Pisu a Miriana Trevisan: il messaggio su Instagram

Grande Fratello

Patrizia Mirigliani interviene dopo l’infelice frase che il figlio Nicola Pisu ha rivolto a Miriana Trevisan. Su Instagram la madre del concorrente del GF Vip ha condiviso un video e un dolce messaggio a lui indirizzato, senza fare menzione di quanto accaduto ieri sera in puntata. “Tu per me hai già vinto” le parole rivolte al ragazzo, che viene apprezzato per il suo percorso nel loft di Cinecittà.

Nicola Pisu contro Miriana Trevisan: la frase incriminata

Momento nomination ad elevata tensione al Grande Fratello Vip, nel corso della puntata di ieri sera. Nicola Pisu si è reso protagonista di un’infelice frase rivolta contro Miriana Trevisan, frase tacciata di maschilismo dalla showgirl e definita vergognosa anche dallo stesso Alfonso Signorini.

“Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti” il pesante attacco rivolto alla concorrente, che ha gettato Nicola nel ciclone delle polemiche.

Il concorrente è stato subito messo alle strette dalla delusione di Miriana Trevisan e dall’ira del conduttore, che ha scagliato la sua rabbia contro di lui per l’orribile momento. Successivamente ha chiesto scusa alla coinquilina, ma sono ancora freschi gli strascichi di questo brutto momento di televisione.

Il ragazzo è entrato in crisi dopo la diretta, e non solo per quanto detto in sala nomination. Da diversi giorni, infatti, il concorrente è entrato in crisi rifugiandosi nel silenzio e non volendo condividere momenti di convivialità assieme ai compagni di viaggio.

Il messaggio di mamma Patrizia Mirigliani: “Per me hai già vinto“

A risollevare indirettamente il morale di Nicola Pisu ci ha pensato mamma Patrizia Mirigliani. Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram, la figlia dello storico patron di Miss Italia ha condiviso un video che la ritrae assieme al suo Nicola.

E, a corredo, un messaggio di incoraggiamento e di affetto per il suo percorso a Cinecittà. Nessuna menzione alla frase incriminata che l’ha visto protagonista ieri sera in puntata, ma parole che traspaiono dolcezza.

“È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma“: con queste parole Patrizia Mirigliani si è stretta al figlio Nicola, travolto dalle polemiche nelle ultime ore.