Stefano De Martino parla di Santiago: “Sogno di lavorare con mio figlio”. È lui il suo fan numero 1

Stefano De Martino ha parlato del rapporto con suo figlio. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, nel programma S’è fatta notte, nelle chiacchiere con il giornalista, De Martino ha anche parlato della sua carriera e del rapporto con Maria De Filippi.

Stefano De Martino è un papà innamoratissimo di suo figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belén Rodriguez, tra sensazione di inadeguatezza e un animo giocherellone, il racconto dell’ex Ballerino di Amici e conduttore di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino parla del suo rapporto con il figlio Santiago

“Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio” così Stefano De Martino è entrato nel merito del suo rapporto con il figlio Santiago, oggi 8 anni, suo più grande ammiratore e… critico.

“Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo. Ci sono cose che non gli piacciono, cose che gli piacciono di più, mi fido molto del suo punto di vista infatti gli propongo a volte anche prima delle idee, delle sigle, per vedere la sua reazione. Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però come tutti i papà non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace”.

Il sentimento di inadeguatezza

Stefano De Martino ha confidato che spesso si sente inadeguato, anche se il padrone di casa Maurizio Costanzo non è d’accordo: “È bravo ma gioca sempre a fare il minore“. Il ballerino ha aggiunto: “Ricordo, andando indietro nel tempo, una sensazione e un sentimento di inadeguatezza che mi porto nel tempo e che è tuttora il motore del mio lavoro”.

De Martino ha poi aggiunto: “Io mi sono sempre rapportato a persone più brave, più grandi e questo mi ha sempre fatto sentire estremamente fuori luogo.

Provo ad essere all’altezza nel senso che cerco della scomodità per progredire”.

“Io in realtà non volevo fare il ballerino. Mio padre ballava, ma io sono nato nel bar di mio nonno ed ero convinto di ereditare l’attività di mio nonno, pensavo di fare il barista“.

Il rapporto tra De Martino e Maria De Filippi

Parlando degli esordi, Stefano De Martino ha spiegato la natura del suo rapporto con Maria De Filippi. “Con Maria è nato subito un rapporto quasi zia-nipote. Al primo casting avevamo sul petto un numeretto e si improvvisava, e la commissione diceva quello sì, quello no”.

“Io venni scartato subito e lei, che ovviamente ha un fiuto infallibile, e io sono l’eccezione che conferma la regola, mi porta davanti alla commissione e chiede: ‘Ma perché avete scartato questo ragazzo?’. Insomma, il suo ascendente ha fatto sì che almeno all’inizio mi promuovessero: è uno dei grandi bivi della vita“.