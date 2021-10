Stefano De Martino: tutti gli amori del ballerino e conduttore napoletano, ex marito di Belen Rodriguez

Gossip

Dopo il ritorno di fiamma con Belen nel 2019, tramontato nel 2020, Stefano De Martino non ha più ufficializzato alcuna relazione. Quali sono stati gli amori del ballerino partenopeo

La vita privata di Stefano De Martino è nota al grande pubblico almeno quanto quella professionale. Noto per essere stato il compagno di Emma Marrone ed essere l’ex marito di Belen Rodriguez, al ballerino napoletano sono stati attribuiti numerosi flirt. Nonostante ciò, il conduttore di Stasera tutto è possibile da tempo difende con forza il suo nuovo ruolo di padre single. Ma, quali sono (o sono stati) gli amori di Stefano De Martino?

Da Emma Marrone a Belen Rodriguez

Il ballerino classe ’89 è salito agli onori delle cronache rosa proprio all’inizio della sua carriera in tv.

La relazione intrapresa con Emma Marrone è cominciata nel 2009, quando entrambe facevano parte della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La storia d’amore finisce bruscamente nel 2012 quando il ballerino tradisce la cantante con quella che diventerà sua moglie: Belen Rodriguez. La vicenda scuote il mondo del gossip e la sua eco persiste ancora oggi. Di recente infatti ha fatto notizia una risposto che la Marrone ha dato a un suo fan sui social rispetto alla vicenda. La star di Amici ha dichiarato: “Se ho perdonato Belen?

Assolutamente sì!” Precisando però: “Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male.”

La loro relazione tra De Martino e la showgirl argentina è travolgente; nel giro di appena un anno si sposano e diventano genitori del piccolo Santiago. Dopo 2 anni dalla nascita del loro primo figlio, la coppia va in crisi e nel 2015 si separano. Nel 2019 gli ex coniugi ci riprovano ma, nel 2020, la fiamma dell’amore si spegne definitivamente.

Belen, com’è noto, ha intrapreso una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese e ha da poco dato alla luce la piccola Luna Marì.

Fatto salvo della breve storia con l’influencer Gilda Ambrosio, Stefano De Martino invece non ha mai più ufficializzato alcuna storia d’amore, dedicandosi soprattutto al lavoro e al figlio Santiago con il quale ha passato le vacanze.

Amori e presunte relazioni di Stefano De Martino

In diverse occasioni Stefano De Martino ha ribadito la sua volontà di rimanere (almeno temporaneamente) da solo. Ma gli specialisti del gossip non la pensano allo stesso modo e sono alla perenne ricerca di prove che possano cogliere in flagrante il bel ballerino e conduttore che, recentemente, si è anche prestato alla recitazione.

In particolare, lo scorso anno, l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia aveva pubblicato su Giornalettismo una lunga lista di nomi di presunti flirt attribuibili a De Martino, poi smentiti con durezza dal responsabile del suo ufficio stampa.

Sempre nell’estate 2020 si era alzato un polverone intorno alle voci che parlavano di Alessia Marcuzzi come della ‘nuova fiamma’ di De Martino. Nulla di vero ovviamente, ma la ricerca di nomi e immagini da parte dei cacciatori di pettegolezzi non si è mai fermata. Tra questi anche quello di una certa Fortuna con la quale, secondo il settimanale Gente, De Martino avrebbe passato le vacanze estive.

Recentemente pizzicato in compagnia di Paola Di Benedetto (ex compagna del cantante Federico Rossi), è riuscito ad archiviare il caso come semplice amicizia. Ma, mentre il settimanale Chi parla di una nuova relazione con una misteriosa ragazza napoletana, sull’immagine da single integerrimo di Stefano De Martino è caduta un’altra tegola.

Il noto esperto di gossip Alessandro Rosica ha tuonato dal proprio profilo Instagram: “Si diverte, si diverte. Comunque non fa nulla di male, è single.” E poi lancia un’altra pietra: “Tutte ragazzette giovani, belle e in carriera” lasciando intendere che il ballerino si starebbe dando molto da fare sul fronte delle nuove conoscenze.

Che si tratti di semplici pettegolezzi speculativi o di rumors fondati, oggi non ci è dato di saperlo. C’è da dire che effettivamente pensare a Stefano De Martino (giovane, bello, in carriera) single è difficile. Ma i fatti sono fatti e finché il diretto interessato non uscirà allo scoperto, potremo solo fare supposizioni.