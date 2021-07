Nella vita di Stefano De Martino non c’è traccia di nuove relazioni e tanto meno di flirt estivi. Il conduttore e ballerino napoletano si è preso una pausa dal lavoro in una delle sue mete preferite in compagnia dei parenti più stretti e del figlio Santiago.

Le vacanze in famiglia di Stefano De Martino

Dopo un inverno e una primavera ricchi di impegni lavorativi, Stefano De Martino è partito per le vacanze. La destinazione è una delle location più amate dal ballerino: la Costiera Amalfitana. Circondato dagli scorci della splendida Procida, il conduttore di Stasera tutto è possibile, si sta concedendo un po’ di relax.

Al suo fianco i genitori, la sorella Adelaide in compagnia del fidanzato Stefano Vicorito (attore di Gomorra) e il piccolo Santiago, da poco diventato fratello maggiore di Luna Marì. A creare il piccolo album di famiglia social è la sorella Adelaide che ha pubblicato alcuni scatti sul proprio profilo Instagram.

Vacanze da single per De Martino

Mentre Belén Rodriguez è da poco diventata mamma della piccola Luna Marì, nata dalla relazione d’amore con Antonino Spinalbese, Stefano sembrerebbe essere single. Dopo il ritorno di fiamma e la definitiva rottura con Belén nel 2020, De Martino non si è più legato (almeno ufficialmente) con nessuno.

Nella sua vita oggi c’è la carriera, compresa una prima esperienza da attore, un cane di nome Choco e il suo più grande amore: Santiago. Essere padre, nonostante le giovane età, è un ruolo di cui va particolarmente orgoglioso e cha affronta con serietà e saggezza. Recentemente intervistato da Vanity Fair ha dichiarato: “Mio padre sapeva che mettermi sotto una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli, e che proibire all’origine conduce sempre a voler infrangere i divieti. Decise di non pormi dei limiti perché i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo.

Adesso io, con mio figlio, cerco di fare lo stesso.”