Francesca Alotta a Oggi è un altro giorno racconta la lotta contro il tumore: “Mi sono accorta di non avere la forza”

Gossip

Francesca Alotta ha raccontato la sua lotta contro il tumore e non solo, la cantante ha ripercorso molti momenti della sua vita come la perdita del suo bambino, il tradimento del marito… arrivando poi a parlare della rinascita che sta vivendo anche grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show.

Francesca Alotta ha parlato di tutto questo a Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda il 10 novembre 2021.

Francesca Alotta racconta il tumore

Francesca Alotta si è trovata di fronte a una diagnosi di tumore nel 2018, che l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza. “Mi sono accorta di non avere la forza di affrontare i problemi.

Adesso ho ritrovato l’energia, e ho capito quanto la vita sia preziosa: non bisogna sprecare neanche un istante“.

Nel suo racconto, la cantante non ha potuto non menzionare la persona che più le è stata vicina in quei terribili momenti, sua madre che ha detto: “Io le ho dato la forza, anche io ho subito questa grave malattia. Con tutta la forza della mia vita l’ho superata, e quindi ho dato la forza anche a lei: bisogna lottare e mai abbattersi. Guai ad abbattersi in questa malattia”.

La rinascita di Francesca Alotta dopo la perdita del figlio e il tradimento del marito

Prima della diagnosi del tumore, Francesca Alotta ha affrontato un altro dramma: la perdita del figlio e l’abbandono del compagno dopo un tradimento; lei stessa in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo aveva spiegato come le due cose fossero connesse: “Non era la persona giusta e speravo che cambiasse.

Io ero innamorata persa, ma purtroppo non sempre si può avere tutto ciò che si desidera. Aspettavo un bambino e l’ho perso perché ho scoperto che lui aveva un’altra. In ospedale sono stata lasciata sola e poi ho deciso di lasciare mio marito“.

La cantante ha raccontato di aver sempre avuto un forte istinto materno, spiegando: “Io sono nata mamma.

(…) Sognavo questo momento, mi ero fatta un diario dove scrivevo tutti i giorni. Quando è successo è stato terribile, però mi sono affidata sempre alla fede che mi ha dato la forza di andare avanti“.

Francesca Alotta ha affrontato questa battaglia da sola, come lei ha aggiunto, il suo ex compagno non le è stato accanto: “Mi ha lasciata in ospedale da sola“. Oggi la cantante sembra aver intrapreso un percorso di rinascita e perdono: “Quando ero più giovane non avevo questa cosa del perdono, quindi chiudevo subito.

Adesso ho perdonato, però ci sono le recidive. Il mio compagno per 9 anni l’ho perdonato inizialmente, poi l’ho lasciato. Oggi siamo amici, ci vogliamo un gran bene“.