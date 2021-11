Il cacciatore anticipazioni: in onda l’ultima puntata della serie tv con Francesco Montanari

Serie TV - Fiction

Saverio Barone è pronto a tornare su Rai2 nella quarta puntata de Il Cacciatore 3. La serie tv che prende spunto dalla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, ritorna in televisione con gli ultimi due nuovi episodi dal titolo La caccia invisibile e Ciao Saverio, che mostreranno il finale di stagione della seguita serie tv con Francesco Montanari. Il membro del pool antimafia di Palermo torna per l’ultima volta davanti al pubblico italiano con le ultime vicende della nuova stagione nel settimo e ottavo tanto attesi dai fan. Mercoledì 10 novembre 2021 va in onda la quarta puntata con due nuovi episodi in onda a partire dalle ore 21:20 circa ovviamente su Rai2.

L’anticipazione della trama dell’ultima puntata de Il Cacciatore.

Il cacciatore 3: la quarta puntata della serie

La serie tv che racconta le vicende tratte dal libro biografico scritto dallo stesso magistrato Alfonso Sabella e dal titolo di Cacciatore di mafiosi, torna a far compagnia ai telespettatori per l’ultima volta con l’apprezzato personaggio interpretato dall’attore Francesco Montanari.

Il quarto appuntamento con l’attore romano è previsto mercoledì 10 novembre 2021 quando andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione de Il Cacciatore, da vedere o recuperare in toto anche sulla piattaforma di streaming di Raiplay.

Il cacciatore 3: la trama degli ultimi episodi in onda su Rai2

Il settimo episodio di stagione ha il titolo di La caccia invisibile e vedremo Saverio alle prese con la sua drastica decisione di lasciare il pool antimafia. Così il Pubblico Ministero cercherà di lasciare il suo posto in buone mani ed individuerà in Paola la sua degna erede, determinata e vogliosa di ricoprire il suo ruolo quando se ne sarà andato. PEr salutare in grande stile ora ha un solo obiettivo, quello di catturare Pietro Aglieri considerato ormai il futuro a discapito di Provenzano che il PM considera il passato.

L’ultimo episodio della terza stagione avrà il titolo di Ciao Saverio, nel quale il PM sarà ad un passo dalla cattura di Aglieri. Il boss avrà tutte le intenzioni di vendicare Davide proseguendo la faida contro Bernardo Provenzano. Sarà proprio il boss anziano a rivelare al nuovo che avanza che lui è protetto da contatti politici a Roma. In questo clima molto teso all’interno di Cosa Nostra, Saverio Barone cercherà di assestare un colpo a tutta la criminalità rintracciando Aglieri e catturandolo.