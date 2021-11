Imma Tataranni – Sostituto procuratore: dopo la conclusione della seconda stagione si pensa già al futuro

Programmi TV

Il ritorno in tv del personaggio di Imma Tataranni ha saputo conquistare il pubblico fornendo il giusto mix tra una trama intrigante e le sfumature della protagonista, tanto abile nel suo lavoro quanto in balia degli eventi nella sua vita privata. La conclusione della seconda stagione ha però lasciato di stucco i telespettatori che speravano di poter gustare di qualche episodio in più rispetto ai 4 visti questo autunno. Ed il pubblico può dormire sogni tranquilli perché in futuro la serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha tutta l’intenzione di tornare a svelare i nuovi casi da risolvere e gli sviluppi della storia che vedono in prima linea il Sostituto Procuratore, suo marito Pietro e della sua fiamma Calogiuri.

Tutti i piani futuri della riuscita serie tv.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: un successo meritato

Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha portato a termine trionfalmente la sua seconda stagione nel doppio appuntamento di questa settimana che ha mostrato la conclusione dell’intricato caso Romaniello ed ha ovviamente lasciato la porta aperta a sviluppi futuri dei quali il pubblico già si chiede cosa ne sarà, visti i soli 4 episodi che lasciano l’idea di qualcosa di non detto.

Proprio i telespettatori sono stati il punto di forza di questa stagione, capaci di ripagare il lavoro di Rai Fiction con delle medie di ascolti al di sopra del 24% di share. Numeri che di certo riempiono di orgoglio e buoni propositi la televisione pubblica, pronta a guardare al futuro del personaggio.

Imma Tataranni è infatti il vero segreto di questa storia, capace di catturare l’attenzione con la sua tenacia e bravura nella sua professione e di mostrare le fragilità di noi tutti in quanto a temi relativi alla sfera privata. La sua vita sentimentale ha infatti appassionato quanto i casi da lei risolti e si è mossa su labile filo della crisi coniugale e di un flirt mai sbocciato veramente.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: il futuro della serie tv

Di fronte ai numeri entusiasmanti degli ascolti raccolti durante la seconda stagione, la Rai è pronta a non deludere l’affezionato pubblico guardando al futuro con la certezza di far tornare l’amato personaggio di Imma Tataranni. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate dal portale davidemaggio.it, la protagonista e tutti i personaggi che fanno da contorno alla trama torneranno con certezza nel 2022 con i 4 restanti episodi che concluderanno a dovere la seconda stagione dell’amata serie.