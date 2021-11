LOL 2 in arrivo: Fedez lancia delle anticipazioni sul programma cult di Amazon Prime Video

Serie TV - Fiction

Fedez da sempre ha abituato il suo pubblico ad usare il suo account Instagram come fonte per delle importanti novità. Il cantante ne ha rilasciate alcune su LOL 2, scopri cosa ha detto.

Dopo la prima trionfale edizione di LOL – Chi ride è fuori, Amazon Prime Video si appresta a dare vita alla seconda attesissima stagione di quello che in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio cult. Le nuove puntate hanno come filo conduttore il confermatissimo Fedez che nelle ultime ore sul suo seguitissimo profilo Instagram si è lasciato andare ad una serie di anticipazioni veramente succose. Il cantante ed influencer ha infatti confermato di quanto LOL 2 stia per diventare realtà, mostrandosi in abiti eleganti mentre gira dei video fati apposta per la trasmissione.

LOL – Chi ride è fuori: le parola di Fedez sulla seconda stagione

Che Fedez fosse stato confermato come il conduttore della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori lo si sapeva già da un po’ di tempo, con le parole dello stesso rapper arrivate a fare da supporto.

Il cantante è infatti ormai un volto noto di Amazon Prime Video e dopo le esperienze di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo e per l’appunto alla prima stagione del divertente format nato in Giappone è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura sulla piattaforma.

Fedez: l’annuncio su Instagram

Per stessa ammissione di Fedez la seconda stagione del programma capace di lanciare tormentoni che hanno monopolizzato la scena dei social e non solo sta per arrivare.

Tra le sue frequenti stories Instagram nella giornata di martedì ne sono comparse due che i fan di LOL hanno sicuramente apprezzato.

L’artista si è mostrato infatti in abiti eleganti ed ha dichiarato di essere vestito così per la realizzazione della sigla di LOL 2 ma non solo. A margine del breve video Fedez ha anche dichiarato che il prossimo venerdì 12 novembre 2021 arriveranno nuove succose anticipazione che la stessa Amazon Prime Video gli ha concesso di rilasciare: “Non sono a un matrimonio, a una cresima o a un battesimo, ma sto girando la sigla di Lol 2 e in settimana darò altri particolari… Mi hanno autorizzato a dirvelo“.

Che ci sveli qualcosa in più sul cast proprio tra qualche giorno? Difficile dirlo. Non ci resta che rimanere collegati con gli spoiler del cantante.