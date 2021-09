LOL 2 si farà: Prime video ha già scelto il conduttore del game show di successo. Chi è

Serie TV - Fiction

Si muovono a grandi passi i preparativi per la seconda stagione del game show di Amazon Prime Video diventato fenomeno di costume nel nostro Paese. Lo staff del colosso dello streaming intanto ha già scelto uno dei conduttori.

La prima edizione di LOL – Chi ride è fuori di Amazon Prime Video è stato un vero e proprio cult in Italia capace di monopolizzare l’attenzione di media e social intorno alle sue folli e divertenti dinamiche. Gli ormai storici tormentoni del comico Lillo e del disarmante Elio però non rimarranno più soli visto che il colosso dello streaming sta pensando da tempo alla seconda stagione del game show. Ora arriva la conferma direttamente da uno dei conduttori scelti da Amazon che anticipa la propria partecipazione come spalla dei 10 concorrenti.

LOL – Chi ride è fuori: il fenomeno del 2021

Per gli abbonati di Prime Video il 2021 è stato un anno ricco di contenuti di spessore, con il colosso dello streaming voglioso di ampliare la propria offerta per affermare il proprio dominio in termini di streaming video.

Uno dei contenuti più riusciti, e sicuramente di maggior successo, è stata la prima divertentissima stagione di LOL – Chi ride è fuori che grazie alle sue sei puntate è riuscito ad attirare l’attenzione con la versione italiana di un riuscito format giapponese.

L’arrivo sulla piattaforma avvenuto l’1 aprile, con le ultime due puntate rilasciate l’8 dello stesso mese, è stato seguito da un vero e proprio boom in termini di attenzione non solo da parte del pubblico ma anche da parte della critica. Il game show è diventato subito un fenomeno di costume che letteralmente monopolizzato i social, sempre pronti e reattivi nella creazione di meme ormai divenuti iconici.

LOL – Chi ride è fuori: la seconda stagione arriverà molto presto, parola di conduttore

Questa onda di sensazionale esposizione mediatica non poteva che essere cavalcata a dovere da Amazon che di certo non aveva intenzione di farsi scappare l’occasione di produrre una seconda stagione del programma.

La notizia era infatti da tempo nell’aria, con gli appassionati che si chiedono chi potrà essere il nuovo Elio oppure chi potrà emulare la viralità di Lillo.

Nel frattempo però è arrivata una importante notizia che conferma che la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori non tarderà ad arrivare. Il rapper e conduttore Fedez ha infatti svelato chi ci sarà alla guida del programma postando una stories sul proprio profilo di Instagram che non lascia dubbi: sarà proprio lui.

A rivelarlo lo stesso Fedez con un messaggio ricevuto dallo staff di Amazon Prime Video che ha condiviso con i suoi follower: “Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL.

Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche 10 che non ti hanno ancora querelato“.