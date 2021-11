Manuela Arcuri sposerà Giovanni di Gianfrancesco: dopo il matrimonio a Las Vegas, presto le nozze in Italia

Gossip

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco convoleranno nuovamente a nozze. Dopo il matrimonio in gran segreto a Las Vegas, ora i due celebreranno le nozze anche in Italia, nel 2022.

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco potrebbero presto sposarsi anche in Italia. La coppia era convolata a nozze a Las Vegas nel 2013, ma qualche tempo fa l’attrice aveva confessato il suo sogno di replicare il matrimonio anche in Italia. Recentemente, il marito dell’Arcuri avrebbe esaudito il suo desiderio, chiedendo ancora una volta la sua mano.

Manuela Arcuri e il sogno di sposarsi in Italia

L’attrice e l’imprenditore si sono sposati nel 2013 in America, più precisamente a Las Vegas. Il loro sarebbe stato un matrimonio in gran segreto, di cui nessuno ha saputo niente. Manuela Arcuri aveva così sposato il compagno di lunga data Giovanni di Gianfrancesco.

A quanto pare, però, le nozze americane non sono bastate all’attrice che, durante un’intervista a Verissimo, ha dichiarato la sua volontà di celebrare l’unione con il marito anche nel suo Paese.

“Ci siamo sposati a Las Vegas, lo abbiamo deciso due mesi prima – ha confessato Manuela – ora aspetto la proposta per sposarci anche in Italia. Giovanni sbrigati“. Una vera e propria dichiarazione d’intenti che Giovanni di Gianfrancesco non ha esitato a far avverare, chiedendo la mano della Arcuri che ha subito raccontato l’evento alla stampa.

Manuela Arcuri racconta la proposta di matrimonio

Dopo la confessione di Manuela Arcuri a Verissimo, Giovanni di Gianfrancesco non ha esitato a chiedere la mano dell’attrice e a quanto pare lo ha fatto con una dichiarazione degna di una favola. L’attrice l’ha raccontata ai microfoni del settimanale Chi: “Mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico!”. “’Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello’” le aveva detto Giovanni. “Mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: ‘Manu, vuoi sposarmi?’” ha ancora raccontato Manuela.

La Arcuri ha poi confessato che le piacerebbe celebrare le loro nozze su una spiaggia tra Sabaudia e Latina, dove lei è cresciuta e che il matrimonio avverrà il prossimo anno, nel 2022.