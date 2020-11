Fulmine a ciel sereno quello di Manuela Arcuri, l’attrice italiana protagonista di serie e fiction seguite da milioni di fan. Durante la sua più recente intervista a Verissimo, infatti, la Arcuri ha rivelato di essersi sposata in segreto con Giovanni Di Gianfrancesco. Sulla vicenda aleggia comunque un velo di mistero: le sue parole infatti sono chiare, ma una frase che ha detto lascia ancora aperta la questione.

Manuela Arcuri e la storia con Giovanni Di Gianfrancesco

Francesco Coco, Aldo Montano e Gabriel Garko, almeno fino alle più recenti rivelazioni sul loro vero passato.

Queste sono le relazioni forse più famose che hanno accompagnato al carriera e la celebrità di Manuela Arcuri, l’attrice di Carabinieri, L’Onore e il Rispetto e molte altre fiction italiane. Per molto tempo, è stata una vera e propria icona di bellezza per milioni di italiani. Dal 2010, ha smesso però di finire sulle prime pagine per le sue altisonanti relazioni con altri personaggi dello spettacolo o dello sport.

Manuela Arcuri infatti è stabilmente assieme a Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore e padre di Mattia, il figlio della coppia nato nel 2014.

Finora, però, alla loro storia sembrava mancare solo l’anello al dito. In realtà, però, non era affatto così.

Manuela Arcuri col figlio e il marito

Matrimonio segreto per Manuela Arcuri

La rivelazione è arrivata nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Parlando della vita, tra l’amore per il figlio e quello per il compagno, la Toffanin gli ha chiesto conferma che non fossero sposati. Subito, la Arcuri ha confermato: “No, non siamo sposati“. Subito dopo, però, ha sganciato quella che per i fan dell’attrici potrebbe essere una vera e propria bomba.

“Ci siamo sposati in America, queste cose che si fanno segretamente” ha detto la Arcuri. Poi, l’attrice ha fornito qualche dettaglio in più: “Abbiamo fatto un viaggio bellissimo, siamo andati a Las Vega e abbiamo organizzato un matrimonio di cui non sa nessuno“. Così detta, i fan potrebbero immaginare la Arcuri dire il fatidico sì in una di quelle celebri cappellette dell’amore della città americana.

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco

Il rapporto tra Manuela Arcuri e il “marito”

Subito dopo, Manuela Arcuri ha anche speso parole molto dolci per il compagno e, a questo punto, marito.

“Mi è sempre piaciuto il fatto che lui non mi ha mai guardato come personaggio, ‘la Arcuri’ – ha dichiarato – Ma ha guardato e amato Manuela come persona“. La Toffanin è riuscita anche a carpire il segreto della loro relazione: “Io e lui abbiamo una grandissima complicità, stiamo insieme da tanti anni e c’è un gran rispetto e libertà. Il nostro segreto è questo“.

