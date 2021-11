Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di nuovo genitori: è nato Mario Achille, il secondo figlio della coppia

Gossip

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nelle scorse ore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il loro secondo figlio, Mario Achille. L’ex tronista ha dato l’annuncio ai fan sui social pubblicando una foto del nuovo arrivato.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la nascita del secondo figlio

Di nuovo fiocco blu per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo la nascita del primo figlio Domenico Ethan detto Dodo nel 2019, i due sono diventati nuovamente genitori di un altro maschietto, Mario Achille. L’annuncio è arrivato sul profilo social della Perrotta. L’ex tronista, infatti, ha pubblicato nelle scorse ore due foto che la ritraggono insieme a Pietro Tartaglione e al piccolo Mario Achille.

A commento dell’immagine, Rosa Perrotta ha scritto: “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi”. “Ci hai fatti spaventare un attimo,ma tutto è andato per il meglio”, ha sostenuto, rivelando che, probabilmente, potrebbero esserci stati dei problemi nel corso della gravidanza o del parto. “Da oggi,insieme al tuo fratellino,sarai per sempre la ragione della mia vita.

9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille”, ha scritto la Perrotta. “Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”, ha concluso, ricordando tutti i suoi fan.

Rosa Perrotta e la seconda gravidanza

Rosa Perrotta ha inizialmente tenuto nascosta la sua seconda gravidanza ai fan, attirandosi alcune critiche. Successivamente, l’ex tronista aveva sostenuto di essersi comportata in questo modo non tanto per nascondersi, quanto per vivere questo momento in intimità esclusivamente con la sua famiglia, almeno per il primo periodo. Tuttavia, dopo l’annuncio, la Perrotta non si è mai tirata indietro nel raccontare sui social ai suoi fan come proseguiva la gravidanza, tra gioie e dolori.

Pare infatti che questa gestazione sia stata più difficoltosa rispetto a quella del primo figlio.