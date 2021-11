Alessia Marcuzzi, tutti gli amori della conduttrice: da Inzaghi e Facchinetti al marito Paolo Calabresi Marconi

Gossip

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. Legata alla Mediaset sin dagli esordi in tv, ha trascorso 26 anni dietro le quinte dei programmi più famosi dell’emittente milanese: dal Festivalbar alle Iene, dall‘Isola dei Famosi a Temptation Island. E in tutti questi anni, la sua carriera così come la sua vita privata hanno occupato le prime pagine delle riviste di gossip: dalla sua prima relazione con Simone Inzaghi, alla storia d’amore con Francesco Facchinetti fino al matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Vediamo tutti i dettagli della vita amorosa della showgirl.

Alessia Marcuzzi e lo storico ex Simone Inzaghi

Alessia Marcuzzi, storica conduttrice di Mediaset che ha ormai ufficialmente detto addio all’emittente milanese, vanta alle sue spalle 30 anni di carriera.

I suoi fan l’hanno, scalando le vette del successo e, parallelamente, si sono interessati ai suoi amori. Una delle sue più importanti relazioni infatti, è nata proprio durante gli anni d’oro negli studios di Italia1: in quel periodo si fidanza con Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter. Dal loro amore nasce Tommaso, classe 2001.

Ma 8 anni dopo qualcosa cambia e la coppia decide di prendere strade diverse.

Ancora oggi non si sa molto sui motivi della rottura, se non per un veloce commento rilasciato della conduttrice in una vecchia intervista a Vanity Fair: “Io e Simone abbiamo fatto le cose troppo di corsa” ha dichiarato senza aggiungere dettagli. La coppia è rimasta comunque in ottimi rapporti, tanto che la showgirl ha fatto da testimone alle nozze dell’ex Simone Inzaghi, sposato dal 2018 con Gaia Lucariello.

Alessia Marcuzzi, la storia d’amore con il portiere Carlo Cudicini

Qualche anno dopo, Alessia Marcuzzi si fidanza con un altro amante del pallone, l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini.

Dopo 5 anni insieme, l’ex volto delle Iene decide di mettere un punto alla loro relazione. Ad innescare la crisi, forse alcune problematiche personali della conduttrice che l’avevano convinta a prendersi un po’ di tempo per sé. “Di recente, sono successe alcune cose personali che hanno avuto delle conseguenze. […] Evidentemente, era arrivato il momento in cui dovevo affrontare certi nodi con me stessa e prendere in mano la mia vita. Per questo, ho deciso di stare da sola per un periodo, cosa che non avevo mai fatto prima e che un po’ mi terrorizza” così aveva dichiarato all’epoca ai microfoni di Vanity Fair.

“Carlo per me è una persona molto importante e so che il nostro rapporto non si è esaurito- aveva spiegato- lui è molto più razionale di me e sa quello che vuole. Io, invece, devo prendere un po’ di coraggio e decidere che voglio crescere”.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: Roby Facchinetti chiarisce l’improvvisa rottura della coppia

La storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ha vissuto un’altra importante love story con Francesco Facchinetti, noto per la aver lanciato la hit La canzone del capitano. Alessia Marcuzzi sembrava veramente felice con il DJ e con l’arrivo della figlia Mia nel 2011.

Ma un anno dopo la nascita di Mia, come un fulmine a ciel sereno la coppia si separa, lasciando famiglia e fan nello sgomento più totale. A rompere il silenzio sulla vicenda è stato il papà del cantante, nonché leader del Pooh, Roby Facchinetti. “Non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti” aveva dichiarato a DiPiù.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi: insieme dal 2014

Messo un punto alla storia con il dj Francesco Facchinetti, la storica presentatrice Mediaset si innamora di Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo.

La coppia si è sposata nel 2014 alle porte di Londra in gran segreto, organizzando una romantica ma intima cerimonia con parenti e amici. Paolo Marconi non possiede profili social anche se compare spesso sull’account della showgirl che, al contrario del marito, ama condividere scatti di sé e della sua famiglia.