Franca Leosini conduce Che fine ha fatto Baby Jane?: la seconda puntata sul caso Katharina Miroslawa

Franca Leosini torna in onda con il secondo ed ultimo appuntamento di Che fine ha fatto Baby Jane?, il programma che intende raccontare ad anni di distanza la vicenda umana dei protagonisti della cronaca nera da lei intervistati nella sua storica trasmissione Storie maledette. Il secondo appuntamento andrà in onda sempre su Rai3 giovedì 11 novembre 2021 raccontando la storia di Katharina Miroslawa, una ex ballerina polacca che fu condannata nel 1993 per essere stata la mandante dell’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza, all’epoca dei fatti suo amante. Tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento con Franca Leosini e Che fine ha fatto Baby Jane?

Che fine ha fatto Baby Jane?: di cosa parlerà la seconda puntata in onda giovedì 11 novembre

Franca Leosini, come successo nella prima puntata quando ha affrontato la storia di Filippo Addamo, incontrerà un altro protagonista di un fatto di cronaca nera avvenuto tanti anni fa. La conduttrice racconterà nella puntata Una, nessuna, Katharina, la storia di Katharina Miroslawa, una ex ballerina coinvolta come mandante dell’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza.

Che fine ha fatto Baby Jane? nell’appuntamento dell’11 novembre racconterà la vicenda giudiziaria ma sopratutto umana della donna condannata a 21 anni e 6 mesi di carcere.

Come racconta la Rai, i “colpi di pistola, esplosi contro l’uomo che Katharina allora amava, dall’uomo che aveva smesso di amare. Per quel delitto, l’omicidio dell’amante, il ricco imprenditore Carlo Mazza – per il quale ha sempre negato ogni responsabilità – Katharina ha pagato alto il prezzo della pena“.

Che fine ha fatto Baby Jane?: il secondo appuntamento in onda giovedì 11 novembre

L’attento pubblico di Rai3 oggi giovedì 11 novembre 2021 avrà modo di poter guardare la seconda ed ultima puntata del format di Franca Leosini.

In Che fine ha fatto Baby Jane?, in onda dalle ore 21:20 circa sempre sul terzo canale, la conduttrice ed ideatrice porterà nuovamente il pubblico a conoscenza del racconto umano che sta dietro una delle vicende di cronaca nera del passato più dibattute.

Lo scopo della trasmissione è quello di raccontare, a distanza di tanti anni, il percorso umano di chi ha scontato la pena per un atto commesso nel passato e già affrontato dalla presentatrice nel suo storico format Storie Maledette.