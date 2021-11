Fausto Pinna, il grande amore di Iva Zanicchi: chi è il compagno di vita e di carriera della cantante

Chi è

Iva Zanicchi è da anni al fianco di Fausto Pinna, l’amore di una vita con cui ha condiviso esperienze private e carriera. Questa sera Iva Zanicchi torna sul piccolo schermo, nella seconda di due serate evento su Canale 5. La cantante, attrice e conduttrice racconterà di sé, della sua carriera e della sua vita personale. Nel programma a lei dedicato D’Iva, potrebbe forse anche parlare del suo grande amore, Fausto Pinna, a cui è legata da ben 33 anni.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: storia di un grande amore senza matrimonio

Iva Zanicchi è una delle cantanti più amante dagli italiani. La sua spontaneità, la sua sincerità arrivano dritte al pubblico che la segue e la ammira da anni.

La Zanicchi ha più volte parlato del suo amore per Fausto Pinna compagno di una vita, con cui non si è mai voluta sposare. In passato la cantante ha motivato la loro scelta di coppia spiegando come lei non desideri più il matrimonio. Iva infatti è già stata sposata con Antonio Ansoldi, recentemente scomparso, da cui ha avuto una figlia. Il loro matrimonio non è mai terminato formalmente.

Fausto Pinna, il produttore dietro i successi di Iva Zanicchi

La relazione con Fausto Pinna inizia sul lavoro. Pinna è un produttore musicale, ed è uno dei principali collaboratori di Iva Zanicchi per la creazione dei suoi diversi successi discografici.

È noto soprattutto nell’ambiente musicale, meno in tv e sui social perché è molto riservato e, a quanto pare, non ama apparire.

Iva parla del suo compagno con immenso amore e grande sentimento e anche lui sembrerebbe essere molto innamorato di lei non solo come donna ma anche come cantante. In una recente intervista a Silvia Toffanin, la cantante ha raccontato: “Quando canto lui piange, dice che è innamorato di me, ma io non ci credo”.

Iva Zanicchi e il difficile periodo: paura per Fausto Pinna

Iva Zanicchi ha raccontato a Silvia Toffanin, il brutto periodo che lei e il compagno Fausto Pinna hanno vissuto proprio durante la pandemia.

La cantante ha parlato del brutto male che ha colpito Fausto, un tumore ai polmoni. Si è trattato di un momento molto duro per la coppia durante il quale Iva ha dovuto farsi forza e aiutare il compagno. “Mi sono detta se dobbiamo lottare, lottiamo, abbiamo iniziato a lottare con fiducia e ci siamo rivolti a medici bravi…” aveva raccontato alla conduttrice del noto programma di Canale 5.