Jack Reacher – Punto di non ritorno: il film con Tom Cruise in onda su Italia 1 stasera giovedì 11 novembre

A distanza di una settimana dalla messa in onda del primo capitolo della saga che vede protagonista Tom Cruise, arriva su Italia1 il sequel del film misto tra azione e thriller. Questa volta il divo di Hollywood nei panni del protagonista dovrà vedersela con una cospirazione che ha contagiato anche i vertici più della sua organizzazione e del governo. Tutto ciò lo porterà ad indagare per scagionare dalle accuse il suo capo ma finirà lui stesso per essere preso di mira come bersaglio e successivamente si dovrà dare alla fuga mentre cerca la verità. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno, in onda giovedì 11 novembre 2021 su Italia1.

Jack Reacher – Punto di non ritorno: il cast e le curiosità del film

Jack Reacher – Punto di non ritorno (in lingua originale dal titolo di Jack Reacher: Never Go Back) è un film del 2016 diretto da Edward Zwick. Il regista, produttore e sceneggiatore statunitense è noto al pubblico per svariati lavori degni di attenzione come Glory – Uomini di gloria, che gli valsero 3 Oscar anche se non per la regia, L’ultimo samurai sempre con Tom Cruise e Blood Diamond – Diamanti di sangue invece con Leonardo DiCaprio.

La pellicola è il secondo lavoro della serie dedicata all’investigatore Jack Reacher interpretato nuovamente da Tom Cruise ed è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 Punto di non ritorno scritto da Lee Child, nonché sequel del film del 2012 Jack Reacher – La prova decisiva.

Al fianco del divo compaiono l’attrice Cobie Smulders, nota Robin Scherbatsky nella serie tv How I Met Your Mother, ed altri interpreti meno conosciuti come Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Danika Yarosh ed Holt McCallany.

Jack Reacher – Punto di non ritorno: la trama della pellicola

Il maggiore Susan Turner viene incastrata da un complotto guidata da un nemico che agisce nell’ombra senza lasciare traccia e che si vorrebbe infiltrare nelle alte sfere governative per controllare il mondo.

Scoperta la cospirazione l’ex investigatore Jack Reacher vuole subito aiutare l’amica e scoprire chi sta architettando questo losco piano.

Una volta messosi alla ricerca della verità finirà lui stesso per essere parte del complotto con le accuse arrivate a suo carico e dalle quali si dovrà divincolare dopo aver dimostrato la sua innocenza in una lotta contro il tempo. A rendere il tutto ancora più burrascoso ci sarà anche il passato dell’investigatore che tornerà per metterlo ulteriormente in crisi.

