Netflix: è stato presentato il cast di attori principali del live action di One Piece. Il video

Per tutti gli amanti del manga più famoso del mondo è arrivato il giorno di scorpire chi interpreterà la versione umana dei personaggi principali di One Piece. Scopri di chi si tratta.

Netflix muove i primi passi verso la pubblicazione di uno dei contenuti più attesi dei suoi abbonati ed in particolare dagli amanti dello storico manga giapponese. Era già notizia nota il fatto che l’opera di Eiichiro Oda potesse avere un live action dedicato sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. Con un video pubblicato sui propri canali social il colosso ha resi noti i noti alcuni nomi degli attori che vestiranno i panni degli amati personaggi principali di One Piece, quattro anni dopo la notizia della realizzazione della serie tv.

One Piece: chi interpreterà gli amati personaggi di One Piece

A quattro anni di distanza dalla notizia che sarebbe arrivata un serie tv originale Netflix sull’amatissimo manga di One Piece, il colosso dello streaming stupisce tutti gli appassionati della saga creata dalla mente geniale di Eiichiro Oda e rende noti i nomi dei 5 attori del cast che interpreteranno i personaggi principali della saga.

I tanti lettori del manga hanno accolto positivamente la notizia che vede anche da vicino il coinvolgimento dello stesso mangaka che ha realizzato le magliette che indossano gli attori nel lancio del filmato che rivela il cast. Netflix ha infatti pubblicato un video dove a rivelare i propri ruoli sono niente di meno che gli attori che daranno vita agli amatissimi Monkey D.

Rufy Cappello di pagli, Roronoa Zoro, Vinsmoke Sanji, Nami e God Usopp.

Stiamo parlando per lo più di attori poco conosciuti al grande pubblico ma che di certo sapranno conquistare anche i fan più sfegatati grazie anche alla chicca di Netflix che li ha presentati come in effetti nell’ordine in cui sono entrati a far parte della famosa ciurma.

Nei panni del futuro Re dei pirati troveremo Iñaki Godoy; e Mackenyu interpreterà lo spadaccino più amato del manga, mentre Emily Rudd sarà la bella cartografa della ciurma, Jacob Romero Gibson sarà il più bugiardo dei pirati di Rufy e Taz Skylar vestirà i panni del cuoco amante delle donne.

Guarda il video:

One Piece: quello che potremo vedere

La trama della serie tv ispirata al manga di One Piece ancora non è nota ma con tutti i trailer rilasciati dalla piattaforma possiamo dire con certezza che i 10 episodi della prima stagione tratteranno l’amata saga dell’East Blue, quella che vede la composizione della ciurma ed il primo famoso villain della storia: l’uomopesce Arlong.

Staremo a vedere e ve ne renderemo conto ma intanto godiamoci il trailer di presentazione della ciurma di attori pronti a salire sulla Thousand Sunny.