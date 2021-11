Riccardo Ravalli di Uomini&Donne, chi era l’ex corteggiatore morto a 39 in un incidente stradale

Programmi TV

Riccardo Ravalli aveva 39 anni, è morto in un tragico incidente sull'Autobrennero. Gli appassionati di Uomini&Donne lo ricordano come corteggiatore nell'edizione 2020

Riccardo Ravalli, ex tronista di Uomini&Donne, è morto in un tragico incidente stradale a soli 39 anni. Aveva preso parte al Trono Over corteggiando Daniela Di Napoli, ma subito dopo il programma tra i due era finita. Riccardo Ravalli si trovava sulla corsia nord dell’Autobrennero quando, arrivato vicino al casello Reggiolo-Rolo si è scontrato contro un mezzo pesante che gli era davanti. Ravalli si trovava a bordo del suo furgone, rimanendo incastrato tra le lamiere.

Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, per Riccardo Ravalli non c’è stato nulla da fare, una volta estratto dalle lamiere i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Chi era Riccardo Ravalli, ex tronista di Uomini&Donne: studi, lavoro e passioni

Riccardo Francesco Ravalli era nato nel 1982, originario di Catania, era residente a Pieve di Nievole, provincia di Pistoia, e gestiva l’hotel Casa Rosa di Montecatini. Riccardo Ravalli aveva studiato presso l’istituto alberghiero Martini di Montecatini Terme, dove si era poi diplomato. Dopo aver conseguito il titolo si era subito buttato nel mondo del lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione; come scritto dallo stesso Ravalli sui suoi profili social (come Linkedin e Instagram) parlava bene l’inglese e aveva lavorato molto come cameriere.

Sempre dai social trapela una delle grandi passioni che Riccardo Ravalli aveva: quella per le moto Harley Davidson, e anche la musica rock.

Riccardo Ravalli e Daniela Di Napoli: la storia a Uomini&Donne

Riccardo Ravalli ha preso parte all’edizione del 2020 del Trono Over, come lui stesso aveva detto, per corteggiare solo ed esclusivamente Daniela Di Napoli che lo aveva colpito sia fisicamente sia dal punto di vista caratteriale. Tra i due sembrava esserci un gran feeling, tant’è che una volta usciti dal programma per un po’ la loro storia è andata avanti (anche se per poco, ora lei è sposata con Emiliano De Cesaris, personal trainer ed ex tentatore di Temptation Island).

Il messaggio di Maria De Filippi per Riccardo Ravalli

Ravalli era rimasto in contatto anche con un’altra ex dama di Uomini&Donne, Luisa Anna Monti, che su Instgram lo ha ricordato così: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo. (…) Una stella in più nel cielo: ci mancherai“.

Anche Maria De Filippi ha espresso cordoglio per la morte di Riccardo Ravalli: “Una notizia davvero triste che colpisce il mondo di Uomini e Donne.

Il nostro pensiero va alla famiglia del ragazzo”.