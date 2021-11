Gossip

Rita Pavone non le manda a dire e si sfoga sui social con un tweet che scatena i suoi fan. Le parole della cantante rivolte ad alcuni conduttori che in tv avrebbero deluso con la loro condotta

Rita Pavone si scaglia contro alcuni volti noti della televisione e sferra il colpo con un tweet al vetriolo. La cantante ha deciso di dire la sua e poco dopo è scattata la caccia ai destinatari della sua frecciatina, anche se al momento non è arrivata alcuna precisazione dalla diretta interessata.

Rita Pavone contro i conduttori tv: “Se la cantino e se la suonino da soli“

“Ci sono taluni personaggi televisivi che non vogliono avere un onesto confronto con il pensiero altrui. Vogliono solo che si dia loro ragione. Ma allora, mi chiedo, perché invitare gente in studio o in collegamento se poi parlano solo loro?

Se la cantino e se la suonino da soli“.

Così Rita Pavone si sfoga su Twitter, con un commento livido sulla condotta che, a suo dire, alcuni volti noti del piccolo schermo adotterebbero nei confronti degli ospiti delle trasmissioni. Il riferimento sarebbe ad alcuni conduttori televisivi, ma al momento non sono emersi dettagli sui reali destinatari del suo messaggio.

La reazione social al messaggio di Rita Pavone

Il tweet di Rita Pavone contro i conduttori tv ha scatenato una pioggia di commenti da parte degli internauti. Il messaggio della cantante è stato accolto con grande favore da parte del suo pubblico su Twitter, che così ha risposto al suo sfogo: “Verissimo, ci sono talk show televisivi da non guardare proprio“; “Siamo in molti a chiedercelo, grazie per aver posto il problema“, e ancora “Invitano tanti personaggi per far alzare l’ascolto.

Mica interessa quello che possono dire. Poveri noi“. L’interrogativo di fondo, però, resta insoluto: di chi parla Rita Pavone?