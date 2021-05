Dopo la finale di Amici 20 si è alzata una voce di protesta, una telespettatrice molto critica e particolarmente in risalto rispetto agli altri: la cantante Rita Pavone. Con alcuni tweet sul suo profilo, ha commentato le fasi salienti della finale e non ha nascosto qualche parere critico sul programma di Maria De Filippi, che sabato sera ha incoronato vincitrice Giulia Stabile sul fidanzato Sangiovanni.

Rita Pavone critica Amici 20: i tweet della cantante dopo la finale

Spettatrice d’eccezione per il talent Amici, che ha chiuso i battenti della ventesima edizione sabato 15 maggio. A trionfare su tutti, un po’ a sorpresa, è stata la ballerina Giulia Stabile, in grado di battere anche il favorito fidanzato Sangiovanni in una finale “in casa” molto emozionante per la narrazione proposta.

Non la pensa così però Rita Pavone, che con una serie di tweet ha commentato la finalissima, dimostrandosi critica per il format del programma: “Fingere di non vedere che c’è una totale disparità di talento tra danzatori e cantanti sarebbe una menzogna. Per una volta si dia a chi lo merita il giusto valore“.

Per qualcuno, queste parole sono suonate come una “bordata” contro la vincitrice, ma a ben vedere la Pavone ha speso solo belle parole per lei: “Alessandro è straordinario e Giulia lo è altrettanto.

Meriterebbero entrambi la finalissima“.

Rita Pavone su Amici 20 e il sorriso di Giulia

La cantante ha dimostrato di aver notato come le sue parole siano state mal interpretate, tanto che sotto quel tweet ha risposto “Questo è il tweet che ho scritto ieri sera durante la gara. Chi dice delle stupidaggini cerca solo dei like. Poveretti” e anche “Oppure non conosce l’italiano“. Tuttavia, forse è un altro il tweet di Rita Pavone che ha fatto sospettare una preferenza per il ballerino Alessandro Cavallo.

La celebre cantante il giorno dopo ha infatti scritto: “Sono veramente dispiaciuta per Alessandro. Un talento vero. Speciale“. Poi la frase forte: “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali, invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare“. Non un’accusa alla ballerina che ha vinto Amici 20, quindi, quanto una frecciatina a chi ha raccontato Giulia più per il suo carattere che per la sua bravura.

Rita Pavone paragona Sangiovanni a Madame: il tweet

In queste ore sta facendo anche rumore una presunta “bordata di Rita Pavone a Sangiovanni“.

La cantante si è infatti anche espressa sulle doti canore del giovanissimo, secondo classificato ma comunque vincitore della sezione Canto e del premio della critica, della radio e della SIAE. Alla Pavone, Sangiovanni ricorda molto qualcun altro: “è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita“.

Anche in questo caso, non per forza un parere negativo, solo un paragone di stile e portamento. In molti si sono trovati d’accordo con lei e c’è già chi ha lanciato la campagna per vedere Rita Pavone giudice ad Amici 21: in questo modo potrebbe spendere qualche parola in più e andare oltre i 280 caratteri di un tweet.

