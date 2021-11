Tina Cipollari punta Marcello Messina a Uomini e Donne: “Sei sotto mirino”. Commento puntata 11 novembre

Uomini e Donne

Giornata di scontri a Uomini e Donne tra opinionisti e protagonisti del trono over. Nell’episodio, andato in onda l’undici novembre, infatti, Gianni Sperti ha attaccato Isabella Ricci, mentre Tina Cipollari ha puntato Marcello Messina. Secondo l’opinionista, il Cavaliere non è davvero in studio per cercare una compagna.

Tina Cipollari attacca Marcello Messina a Uomini e Donne

Nella puntata dell’undici novembre hanno richiamato al centro dello studio Marcello Messina. Dopo la fallimentare storia con Ida Platano e le inutili uscite con Marika Geraci, evidentemente il Cavaliere ha trovato un’altra donna che sia interessata da lui.

Si tratta di Nancy, una new entry nel dating show, che ha raccontato anche di un bacio, che è scattato tra loro due: “Mi ha fatto una sorpresa e si è fatto trovare in macchina, mi ha accompagnato alla stazione…Mi ha baciato… Un bacio a stampo… Bello perché è stato spontaneo, senza malizia“.

Ma la descrizione data al bacio da entrambi: “Un bacio dolce“, non dà proprio la sensazione di un’emozione travolgente. Infatti, il Cavaliere con poco entusiasmo ha ammesso di andarci lento: “Ci stiamo sentendo, ammetto che sono latitante io, vado molto più con calma… Tranquillo, onde evitare di sbagliare e di illudere le persone… Non sappiamo ancora cos’è“.

L’atteggiamento del Cavaliere ha fatto infuriare Tina Cipollari: “Partita molto con il freno a mano, non ti vuoi sbilanciare, tu sei un uomo molto svogliato… Io mi sentirei anche sminuita come donna per come stai descrivendo questo primo incontro… Sei sotto mirino, ora vediamo come va a finire con questa ragazza“. E ancora: “Perché pensi tanto al giudizio della gente?… Se tu hai preso Uomini e Donne come uno svago… Non sei il bellone della situazione… Sta lì e aspetta sta manna che scende dal cielo“. La permanenza del Cavaliere nel programma, probabilmente doveva essere stata interrotta da tempo, perché sembra proprio che Marcello Messina sia con la testa altrove.

Tina Cipollari contro Marcello Messina, scontro anche tra Isabella Ricci e Gianni Sperti

Da un’uscita inutile si è passata a un’altra conoscenza, che probabilmente non avrà futuro. Si tratta di quella tra Fabio e Isabella Ricci, malgrado la dichiarazione di intenti della Dama: “A me Fabio piace… Molto affinità con me… Ci stiamo conoscendo… Mi butto… Gioco tutte le carte“.

Molto più interessante, invece, dopo la lite tra Tina Cipollari e Marcello Messina, la discussione tra Isabella Ricci e Gianni Sperti.

La Dama è convinta di poter essere esente da critiche: “Mi stai rigirando la frittata… Tu hai detto sulla carta avrei detto no perché è basso… Cosa vuoi fare in questa trasmissione?… Complimenti o niente… Non penso che la persona vada scelta in base all’altezza“.

La Dama ha detto di sentirsi attaccata dall’opinionista, ma questo è il destino di tutti i partecipanti alla trasmissione. Anzi lei è stata fin troppo elogiata in passato. Adesso Gianni Sperti ha cambiato opinione su di lei: “Sto mettendo in discussione la tua veridicità… Non sono certo… Tu accendi la miccia e poi dici che il fuoco l’hanno acceso gli altri“.