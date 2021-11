Un professore anticipazioni: su Rai1 i primi due episodi della nuova fiction con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Alessandro Gassman si tuffa nuovamente in una nuova avventura come protagonista di Un professore. Leggi la trama dei primi due episodi della fiction di Rai1.

Alessandro Gassmann si tuffa subito in una nuova avventura dopo aver archiviato positivamente la sua avventura nella serie di successo dal titolo i Bastardi di Pizzofalcone. L’attore romano cambia fiction ma non canale e torna su Rai1 da giovedì 11 novembre 2021 con la sua nuova fiction nel quale interpreta Dante, un professore di filosofia molto particolare che torna a Roma sia per sistemare il suo rapporto con il figlio che per insegnare ad una classe di alunni. Un professore, questo il titolo del suo nuovo progetto, va in onda oggi a partire dalle ore 21:30 circa. Leggi le anticipazioni della trama dei primi due episodi dal titolo Socrate e Roland Barthes.

Un professore: la prima puntata della nuova fiction

Giovedì 11 novembre 2021 alle ore 21:25 segnerà il proprio debutto in prima serata su Rai1 la nuova fiction dal titolo Un professore. Il protagonista della storia sarà Dante Balestra, professore di filosofia fuori dagli schemi che torna a Roma per occuparsi del figlio Simone dopo che la madre del ragazzo ha deciso di trasferirsi a Glasgow e che si troverà ad insegnare proprio nella classe del figlio.

Quello di oggi sarà il primo di sei appuntamenti in compagnia dei personaggi di questo nuovo progetto che vedrà la partecipazione nel cast di svariati amati attori italiani.

Il ruolo del protagonista è infatti affidato ad Alessandro Gassman mentre Claudia Pandolfi è Anita la madre di Manuel, il ragazzo che Dante prenderà sotto la sua ala protettrice facendo scatenare le gelosie del figlio Simone, innamoratosi proprio del compagno di classe.

Un professore: le anticipazioni della trama dei primi due episodi

In onda oggi i primi due episodi della prima stagione di Un professore che mostreranno le prime vicissitudini dei personaggi iniziando a fargli conoscere al pubblico a casa.

Il primo episodio di serata avrà il titolo di Socrate e vedrà il ritorno a Roma di Dante, rientrato nei luoghi del suo passato per prendersi cura del figlio Simone. Il rapporto con il figlio apparirà subito complicato e rovinato dalla distanza, enfatizzato anche dal caso che ha voluto che il padre diventasse insegnante di filosofia proprio nella classe del figlio che sta vivendo una crisi con la sua ragazza Laura. Dante affascina da subito la collega di matematica ma si ritrova davanti anche la sua vecchia fiamma Anita, divenuta la madre di Manuel, l’alunno che prenderà sotto la sua ala al contrario di tutto che lo danno come un caso disperato.

I due scoprono di essersi già conosciuti.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Roland Barthes. Simone lascerà Laura in preda ai dubbi ed ad alcuni pensieri che lo attanagliano e la ragazza non si darà pace, tanto che l’unico ad andargli in soccorso sarà proprio Dante. Il professore avrà modo di avvicinarsi ad Anita e di sentire subito una forte attrazione, frenata però da un passato in comune che fa rimuginare entrambi e dalla situazione di Manuel che si caccia nuovamente nei guai. Il rapporto con il figlio sarà ancora più teso tanto da sfociare in una lite furiosa davanti a tutta la classe.