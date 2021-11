Alex Belli rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro svela l’infrazione del regolamento

Grande Fratello

Alex Belli rischia di essere espulso dal Grande Fratello Vip per una gravissima infrazione al regolamento di gioco. A portare a galla questo mistero è Manila Nazzaro che, nel corso di una chiacchierata con alcune coinquiline, ha rivelato che l’attore avrebbe consegnato un bigliettino al suo compagno Lorenzo Amoruso quando entrò nella Casa la scorsa puntata. Le parole dell’ex Miss Italia paiono inequivocabili, il video.

Il giallo su Alex Belli e il presunto bigliettino dato a Lorenzo Amoruso

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Lorenzo Amoruso ha fatto il suo ingresso nella Casa per una romantica sorpresa alla compagna Manila Nazzaro.

Un’occasione per riabbracciare la donna che ama e per fare due chiacchiere veloci con gli altri concorrenti. Tuttavia, a distanza di ore da quell’ingresso, emerge un giallo su Alex Belli e una presunta infrazione del regolamento di cui si sarebbe macchiato proprio quella sera. L’attore, infatti, avrebbe consegnato un bigliettino a Lorenzo Amoruso di nascosto, il cui contenuto è tuttora un mistero.

Protagonista di questa clamorosa rivelazione è Manila Nazzaro, che si è accorta di quanto accaduto e ha voluto riferirlo ad alcune coinquiline.

In stanza da letto, l’ex Miss Italia si è ritrovata a parlare privatamente con le compagne di avventura Carmen Russo e Francesca Cipriani. E proprio nel corso di questa chiacchierata ha rivelato il fatto a bassa voce, sebbene dai microfoni il messaggio sia stato perfettamente recepito.

Manila Nazzaro e il gesto di Alex Belli: l’attore rischia la squalifica

Commentando quella serata, Manila Nazzaro a bassa voce ha confessato alle coinquiline: “Alex, carino, ha dato un bigliettino a Lore“.

I toni delle 3 concorrenti si sono fatti subito più bassi, con la Cipriani che chiede: “Che ha fatto?“. E Manila che conferma: “Ha dato un bigliettino…“. Carmen Russo, compresa la gravità del gesto di Alex Belli ai fini del regolamento, ha cercato di sviare il discorso: “Ah certo! Ahi, che male questi orecchini“. Ma, sempre a bassa voce, Manila Nazzaro ha parlato di un numero di telefono. Per poi alzare il tono di voce e trasformare il mistero in ironia, in riferimento al marito di Carmen: “Telefona a Enzo Paolo Turchi. Chiama Enzo Paolo Turchi“. L’attore, stando a quanto osservato di nascosto dalla Nazzaro, avrebbe così consegnato un bigliettino a Lorenzo Amoruso con su scritto un numero di telefono.

Tuttavia la confessione a bassa voce non è passata inosservata agli utenti del web, che hanno fatto circolare il video. E in molti si sono detti certi che il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti verso Alex Belli. Comunicare con l’esterno, anche per mezzo di bigliettini, è una grave infrazione al regolamento di gioco e potrebbe portare all’immediata squalifica. Resta da capire, nella puntata di questa sera, cosa ne sarà del destino del discusso attore all’interno della Casa.