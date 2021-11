Alfonso Signorini sbotta contro Lulù per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: “Non ci si comporta così”

Grande Fratello

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié l’incantesimo sembra essersi definitivamente spezzato. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini ne parla con i due concorrenti, criticando duramente la ‘princess’ per il suo atteggiamento eccessivamente pesante nei confronti del nuotatore. “Non ci si comporta così se si vuole bene ad una persona” l’attacco alla gieffina, direttamente dallo studio.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié in crisi al GF Vip

È calato il gelo sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo un riavvicinamento che ha fatto ben sperare, la coppia si è ritrovata nuovamente in crisi con il nuotatore che ha chiesto un ulteriore distacco alla coinquilina. Questa volta, però, la scelta appare definitiva sebbene Lulù non voglia arrendersi.

In salone viene riproposta una clip che riassume gli ultimi giorni, con Manuel Bortuzzo bisognoso dei suoi spazi e Lulù sempre accanto a lui. Atteggiamento che non è piaciuto ad Alfonso Signorini che, dallo studio, rimprovera duramente l’eccessiva pesantezza della ‘princess’.

Alfonso Signorini rimprovera Lulù: il giudizio del conduttore

Il conduttore afferma, rivolgendosi alla gieffina: “Manuel sta male. Oggi Manuel è entrato in una crisi importante, ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace e tu non gli hai dato retta“. La ragazza prova a spiegarsi: “Lunedì dopo la puntata era tranquillo. La mattina dopo mi sono svegliata e l’ho visto nervoso. E mi ha detto che era nervoso per cose sue“.

Ma, stando ai suoi ultimi atteggiamenti, Alfonso Signorini la rimprovera nuovamente: “Sembra che tu o non voglia ascoltare o non riesca a capire. Tu ti sei innamorata di una persona particolare, che contro la sua volontà vive una vita che non avrebbe voluto vivere.

Questo lo porta ad avere degli scontri con questa vita durissimi. Tutti i giorni. Nessuno di noi ha mai il diritto di non rispettare l’altro. A maggior ragione con una persona che vive in quella situazione, bisogna avere il massimo rispetto. Volere bene vuole dire avere rispetto. Se lui ti dice ‘Lasciami in pace’ devi lasciarlo in pace“.

Alfonso Signorini all’attacco: “Non ci si comporta così“

Alfonso Signorini, in riferimento alla condizione di Manuel Bortuzzo, prova a spiegare a Lulù: “Questa è la sua vita.

Non puoi pretendere che lui abbia una vita diversa. È una vita che lui non si è scelto. Se vuoi stare con lui, lo devi rispettare“. Gli fa eco lo stesso nuotatore, che ribadisce: “Sono stato molto chiaro dai primissimi giorni“. Il concorrente sbotta contro la coinquilina, spiegando come in questo momento abbia la febbre.

Il conduttore cerca così di prendere le difese del ragazzo, rivolgendosi nuovamente alla Selassié: “Se una persona ha 39 di febbre, è lì che sta male per le medicine di cui si imbottisce, ti chiede di lasciarlo in pace, e tu stai lì ogni volta a dire… No, non ci si comporta così se si vuole bene a una persona“.

E, cercando di addolcire i toni di fronte a una Lulù crollata in lacrime, Signorini le spiega: “Sono sicuro che lo ami, ma proprio perché lo ami devi accettare questa realtà“.