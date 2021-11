Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ancora distanti al Grande Fratello Vip: gelo del ragazzo, Lulù in lacrime

Grande Fratello

Le distanze tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié paiono sempre più incolmabili. In un nuovo confronto al GF Vip, il ragazzo mette in chiaro le cose gelando la coinquilina, che scoppia in lacrime

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nuovamente distanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane nuotatore ha chiesto un ulteriore distacco alla coinquilina e, dopo il riavvicinamento delle ultime settimane, questa volta pare consumarsi la definitiva fine di un sentimento. Nel corso di un ennesimo chiarimento il ragazzo schiva un abbraccio di Lulù la quale, in lacrime, accetta a malincuore la lontananza di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: è ancora gelo al GF Vip

Sembra non trovar pace il turbolento rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo un riavvicinamento che ha fatto ben sperare i romantici fan della coppia, è presto arrivata un’altra doccia gelata per la ‘princess’. Nel corso di un ennesimo chiarimento, infatti, il giovane nuotatore ha nuovamente preso le distanze dalla coinquilina, questa volta pare in via quasi definitiva. Il copione è il medesimo: Manuel Bortuzzo vorrebbe i suoi spazi, troppo spesso invasi da Lulù con abbracci ed eccessive attenzioni nei suoi riguardi.

Per questo motivo il gieffino ha preso nuovamente in mano la situazione, rifugiandosi in stanza da letto per un confronto privato e a tu per tu con la Selassié: “Non ci arrivi a capire che forse, se non ho voglia, è perché non voglio rovinare quella cosa, e non perché mi fai schifo?

“. Il concorrente ammette di avere ancora numerosi lati del suo carattere da smussare ma, al momento, la situazione appare chiara: “Sono fatto così, sarò difficile, sarò quello che vuoi, ma sono fatto così“.

Manuel Bortuzzo sempre più distante: Lulù in lacrime

Lulù Selassié fa presente a Manuel un aspetto importante della sua avventura a Cinecittà: “Ma non pensi che così non ti stai vivendo dei momenti belli qui dentro?

“. La risposta del ragazzo, tuttavia, è piuttosto accesa: “Io non mi sono vissuto momenti belli nella mia vita, sai quante cose belle della mia vita mi sono perso per colpa del mio comportamento?“.

Lulù non vorrebbe rinunciare a lui, né agli abbracci che quotidianamente gli dà: “Ma se ti do un abbraccio, solo per darti affetto, non ti tolgo niente…“. La decisione del ragazzo, tuttavia, è netta: “Sai bene anche tu che non è solo un abbraccio“. Il video del confronto, condiviso anche dal Grande Fratello Vip sul proprio profilo Instagram, si chiude con una Lulù in lacrime che guarda negli occhi Manuel.

Le distanze fissate dal ragazzo paiono ormai irremovibili, nonostante il tentativo della ‘princess’ di non far andare a rotoli quanto di bello costruito con lui.