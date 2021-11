Ballando con le Stelle anticipazioni: chi è il ballerino per una notte nella quinta puntata del 13 novembre

Programmi TV

Torna su Rai1 il programma di successo che prova a far ballare i concorrenti vip in gara. Scopri chi sarà l'ospite speciale della puntata di sabato 13 novembre 2021 che si metterà alla prova con i passi da ballo.

Ballando con le Stelle torna in onda su Rai1 con la sua quinta puntata stagionale ovviamente in compagnia di Milly Carlucci. Sabato 13 novembre 2021 il nuovo appuntamento con i ballerini Vip in gara pronti a sfidarsi sotto gli occhi attenti dalla giuria capitanata da Carolyn Smith, che è composta anche da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, ai quali si aggiungono anche gli opinionisti Alberto Matano e Roberta Bruzzone. I piatti forti della nuova puntata saranno una nuova eliminazione, dopo quella polemica di Fabio Galante, e la presenza del nuovo ballerino per una notte pronto a guadagnare il tesoretto da regalare ai ballerini in gara.

Ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle: il bilancio della quarta puntata dello show

Ballando con le Stelle si è messa alle spalle un’altra interessante puntata condotta come sempre da Milly Carlucci. Sabato 6 novembre 2021 si è tenuta la quarta puntata del talent show per aspiranti ballerini Vip che si stanno sfidando a colpi di ballo.

La gara ha visto l’eliminazione polemica di Fabio Galante, arrabbiato nei confronti di Guillermo Mariotto reo secondo lui di averlo giudicato con un voto troppo al ribasso.

A scamparla è stato Alvise Rigo che è pronto a conquistare in una maniera più convincente il pubblico e la giuria in studio per non finire nuovamente allo spareggio.

Milly Carlucci ha condotto magistralmente l’ultimo appuntamento che ha saputo conquistare 3 milioni e 600 mila spettatori con un totale del 20,5% di share, dato in leggero ribasso rispetto a quello della settimana precedente che però l’ha vista di nuovo chiudere dietro Canale5 e del suo programma Tú sí que vales.

Ballando con le Stelle: nella quinta puntata una nuova bellerina per una notte

La quinta puntata dello show che andrà in onda sabato 13 novembre 2021 continuerà con la sua tradizione di conosciute attrici che si presteranno a ballare per una notte alla conquista del tesoretto di 50 punti da regalare a qualche fortunato ballerino. Ballando con le Stelle avrà il piacere di ospitare in studio l’attrice romana Claudia Gerini in qualità di ballerina per una notte, come riportato da TvBlog.