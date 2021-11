Francesca Cipriani bullizzata da piccola, parla la mamma della showgirl: “In tanti la prendevano in giro”

TV e Spettacolo

La mamma di Francesca Cipriani, in un'intervista, ha raccontato le sofferenze subite dalla figlia, bullizzata da piccola per il proprio aspetto fisico. Le parole della donna

Francesca Cipriani viene raccontata da mamma Rita in un’intima intervista, in cui svela alcuni dolori vissuti dalla figlia. La showgirl ha infatti raccontato, al Grande Fratello Vip, di essere stata vittima di bullismo da piccola per il suo aspetto fisico. Aspetto confermato dalla madre, che ha sofferto parecchio per una malformazione al seno che le ha procurato profondi disagi.

Francesca Cipriani bullizzata per il suo aspetto fisico: le parole della madre

Francesca Cipriani è protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip.

Con il suo fare vulcanico ed esuberante, la soubrette sta mostrando tutta se stessa tra pregi e difetti, tra punti di forza e grandi fragilità, mostrando al pubblico del reality le mille sfaccettature del suo dirompente carattere. Nel corso della sua esperienza si è aperta con i coinquilini, raccontando frammenti intimi della sua vita.

Tra questi figura un difficile periodo della sua giovinezza, segnato dalle beffe dei suoi compagni di scuola che spesso la bullizzavano per il proprio aspetto fisico. Di questa sofferenza subita ha parlato la madre della ragazza, Rita De Michele, in un’intima intervista a Novella2000.

Alla rivista, la donna ha raccontato i dolori subiti dalla Cipriani per una malformazione al seno e non solo: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto”.

Francesca Cipriani e gli interventi di chirurgia estetica: “Le sono sempre stata vicina“

Superato il primo intervento chirurgico, prescritto dal suo stesso medico, Francesca Cipriani non ha voluto smettere.

La showgirl ha fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto fisico, e per renderlo più vicino a ciò che desiderava: “Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta“.

Mamma Rita spiega come, dopo il primo ostacolo superato, sia sempre stata accanto alla figlia nonostante non fosse d’accordo sui successivi interventi chirurgici che aveva deciso di fare: “Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.