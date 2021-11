Gemma Galgani infervorata a Uomini e Donne. La Dama torinese contro Costabile: “Non sono una donna da letto”

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 12 novembre, è andata in onda l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Costabile. Il Cavaliere aveva chiuso con la Dama nella scorsa puntata, lasciandola nello sconforto. In puntata, Gemma Galgani ha sparato a zero sul Cavaliere, anche con argomenti vietati ai minori. Costabile, però, ha ribadito la sua convinzione di chiudere la conoscenza con la Dama.

Gemma Galgani e Costabile: l’ennesimo scambio d’opinioni in studio

La puntata del 12 novembre di Uomini e Donne è partita già con un vento di tempesta.

Infatti, Tina Cipollari ha subito regalato un rotolone di carta a Gemma Galgani per asciugarsi le lacrime: “Lo Scottex Maria è utile oggi” e le ha dedicato la canzone “Perdere l’Amore” di Massimo Ranieri.

Subito è partita, infatti, la solfa che è durata tre quarti di puntata tra Gemma Galgani e Costabile. La Dama non si arrende alla fine della loro storia, che in realtà non era mai cominciata, visto che i due si sono visti poche volte: “Inaccettabile… Perché non me l’hai fatto capire ieri sera?… Con me non sei stato onesto… Un sacco di patate sarebbe scaricato meglio“.

Tina Cipollari ha ribadito, però, la convinzione che si tratti di una recita: “Si è comportato benissimo… A lei non è mai interessato dal primo giorno.. Per avere l’approvazione del pubblico si mette così a fare questa pietà… Non dovete credere a quello che dice lei… Ciarlata, cialtrona“.

Malgrado i pianti della dama, che fino a ieri muoveva mille lamentele al cavaliere, Costabile è rimasto fermo nella sua decisione: “Questi drammi io non li sopporto… Ha dato un esempio del suo carattere che veramente mi ha sconvolto, mi ha scosso… Ieri io sono stato davvero molto male… Una persona che non ha fiducia in me… Lei come intendeva portare avanti questa nostra relazione?… Convincimento che purtroppo questa relazione non può andare avanti“.

Gemma Galgani accusa Costabile: la discussione diventa piccante

La discussione tra Gemma Galgani e Costabile si erano mantenuta abbastanza tranquilla, ma quando la Dama ha compreso che il Cavaliere era pronto a cominciare delle nuove conoscenze, ci ha visto rosso: “Falso, bugiardo, ipocrita, questo sei… Non sei stato leale nei miei confronti… Non ti mettere la mano sul cuore perché non ce l’hai… Eri soltanto carino a fare l’esterna… I sentimenti con te ce li ho messi…Li ho sgamati sempre tutti“.

Il top si è toccato quando Gemma Galgani ha attaccato Costabile anche con argomenti scottanti: “Baciarmi perché volevi portarmi a letto… Convinci tutti ma non me… Tu dal bacio al letto, io voglio il romanticismo… Io non sono una donna da letto“

Costabile ha provato a difendersi ma poi ha sintetizzato: “Con una donna del genere non si potrebbe vivere… Sei una mistificatrice incredibile“.