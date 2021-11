Giucas Casella in imbarazzo al Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani svela il suo segreto: “Posso dirlo?”

Grande Fratello

Giucas Casella e Francesca Cipriani sono l’inaspettata coppia comica che si è formata in questi primi mesi del Grande Fratello Vip. Tra i due si è instaurato un rapporto fatto di scherzi e prese in giro, tra cui quella che ha “smascherato” il celebre illusionista nell’ultima puntata condotta da Alfonso Signorini.

Francesca Cipriani mette in imbarazzo Giucas Casella al GF Vip

Tutto è iniziato quando Signorini ha convocato la strana coppia nel confessionale. Peccato però che la Cipriani in quel momento fosse in bagno: Giucas Casella si è precipitato a prenderla e mentre ancora si allacciava la cintura i due sono corsi nella stessa.

Nel mentre, lei ha detto: “Oggi al bagno tu...”. Non appena seduti, Signorini ha provato a indagare e Francesca Cipriani ha così raccontato cosa è successo in bagno: “Lui va sempre…la diuresi. No, è che fa giochi di prestigio con il tappo. Quello della bottiglia , dei capelli… Posso dirlo?“. Casella sembra confuso e non è sicuro di cosa stia dicendo la coinquilina, che poi svela: “Che ti colori la testa“.

La reazione è tra l’imbarazzo e il diniego: “Ma sei fuori di testa?

Ma che dici?”. Casella nega di essersi tinto i capelli ma interviene Signorini: “Ma come no, te l’ha fatta Miriana!”. La Cipriani prova allora a stemperare “Non c’è niente di male, evviva la tinta“.

GF Vip, la vendetta di Francesca Cipriani e Giucas Casella

Il siparietto tra i due prosegue e si fa sempre più strano e imbarazzante: alla Cipriani viene data la possibilità di vendicarsi di Giucas Casella, che nei giorni scorsi le ha tagliato una ciocca di capelli. Le viene fornita una forbice gigante e alcune finte ciocche di capelli. Signorini freeza l’illusionista e la Cipriani fa la sua “magia”: la bambola assassina, come si definisce, finge di tagliare ma la reazione è inaspettata.

Casella sembra scoppiare in lacrime e poi, una volta liberato dal conduttore, si accanisce con rabbia sulla Cipriani. Una volta spiegato lo scherzo, a fatica scoppia di nuovo la pace tra i due