Italia – Svizzera: dove vedere la gara decisiva degli Azzurri. Le probabili formazioni

La Nazionale di Calcio Italiana è pronta a scoprire il suo futuro verso i Mondiali che si terranno in Qatar nel dicembre del 2022. La delicata partita Italia – Svizzera dirà molto sulle possibilità di partecipare al prossimo torneo iridato dato che le due squadre sono appaiate a pari punti al primo posto del gruppo di qualificazione. La gara andrà in scena questa sera alle ore 20:45 in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, con la speranza che il pubblico presente sugli spalti possa dare la giusta spinta ai ragazzi del Commissario Tecnico Roberto Mancini, che nelle ultime ore ha dovuto fare fronte a delle assenze importanti.

Ecco dove vedere la partita in diretta in televisione e le probabili formazioni del match.

Italia – Svizzera: dove vedere la gara in televisione

Questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma va in scena l’importante gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri campioni d’Europa se la dovranno vedere contro la Svizzera allenata da Murat Yakın per scacciare via i fantasmi della Svezia che ancora aleggiano sulla testa dei nostri giocatori.

La gara che metterà di fronte Italia e Svizzera sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai1 a partire da qualche minuto prima del fischio d’inizio delle ore 20:45 e sarà visibile anche sula piattaforma di streaming di Raiplay.

Italia – Svizzera: le ultime news e le probabili formazioni

Una gara delicata e decisiva aspetta questa sera i ragazzi allenati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini che certamente non hanno intenzione di toppare. Nelle ultime ore l’allenatore campione d’Europa ha dovuto però far fronte a dei forfait importanti con l’abbandono del ritiro da parte del capitano Giorgio Chiellini, del bomber Ciro Immobile e della stella del PSG Marco Verratti, tutti e tre alle prese con delle rogne fisiche che gli faranno saltare la gara Italia – Svizzera.

I due allenatori studieranno bene gli avversari, già affrontati durante gli Europei, e faranno scendere in campo gli uomini migliori a disposizione, pronti per andare all’assalto del primo posto nel girone di qualificazione che consente l’accesso ai Mondiali del 2022. Le due compagini sono infatti appaiate al primo posto a 14 punti a due gare dal termine, con gli Azzutti in leggero vantaggio per la differenza reti ma che non si possono permettere di uscire sconfitti questa sera.

Ecco le probabili scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Italia – Svizzera a qualche ora dal calcio d’inizio della partita:

ITALIA, 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

SVIZZERA, 4-3-2-1: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Sow, Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri, Okafor.