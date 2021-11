Grande Fratello

Caos e tensione alle stelle nella Casa del GF Vip 6, dove è andata in scena una furiosa lite tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. La cantante, sentitasi delusa dal comportamento dell’attore durante un momento dedicato alla sua performance ne “La Bohème”, ha accusato l’attore di essere un “maleducato” e di averle mancato di rispetto. Poi il colpo finale: “Ti allungo una sberla!“.

Katia Ricciarelli contro Alex Belli al GF Vip 6

Katia Ricciarelli su tutte le furie contro Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip.

A scatenare la lite tra i due concorrenti, la presunta mancanza di rispetto lamentata dalla cantante mentre veniva diffuso un brano de “La Bohème” cantato proprio da lei. L’artista non ha nascosto il suo fastidio per la scarsa attenzione rivolta alla performance soprattutto dall’attore, nel frattempo impegnato a chiacchierare e ridere con altri concorrenti in giardino. “Sono delusa, ci vuole rispetto per la musica“, ha tuonato Katia Ricciarelli prima di dare del “maleducato al coinquilino. Accuse che lui ha rispedito alla mittente invitandola a non ripeterla più.

Alex Belli fa infuriare Katia Ricciarelli: “Ti allungo una sberla!“

La livida discussione tra i due concorrenti è proseguita davanti alla porta del confessionale, con Katia Ricciarelli che ha reagito alle successive parole di Alex Belli. La cantante, visibilmente stufa del confronto chiesto dall’attore, ha liquidato la questione: “Ma posso andare?“. Dall’altra parte, una risposta del concorrente che non ha digerito affatto: “Ma vai, vai!“. È a quel punto che Katia Ricciarelli ha così replicato: “E non farmi così, ti allungo una sberla!“.

Lo scontro andato in scena poche ore fa nella Casa ha visto intervenire gli altri vip in gioco, tra tutti Soleil Sorge che, per diverso tempo, ha tentato una mediazione per risolvere subito le tensioni.

La pace tra i due, però, al momento appare materia davvero remota.