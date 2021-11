Sanremo Giovani si avvicina: l’appuntamento con la gara che svelerà i nomi dei 24 Big in gara

Programmi TV

Il Festival di Sanremo 2022 prende sempre più forma ed inizia a scandire i passaggi che porteranno alla composizione della lista dei 24 Big in gara. La kermesse come noto si terrà da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022 ma già da questi giorni sta compiendo i suoi primi passi. Il direttore artistico Amadeus e la sua squadra, dopo aver reso noto i meccanismi che eleggeranno il vincitore, stanno ascoltando i 46 brani degli artisti che prenderanno parte a Sanremo Giovani il 15 dicembre 2021 con l’intento di ridurre la lista ai soli 8 partecipanti che si giocheranno i 2 posti per la gara dei Big.

L’appuntamento del prossimo dicembre sarà anche l’occasione per il conduttore di svelare i nomi dei 22 artisti che si contenderanno il primo posto nel Festival di Sanremo 2022.

Sanremo Giovani: l’appuntamento imperdibile del 15 dicembre 2021

Il via ufficiale alla gara del Festival di Sanremo 2022 avverrà molto presto quando il 15 dicembre 2021 Amadeus condurrà l’appuntamento imperdibile con Sanremo Giovani. Il contest vedrà la partecipazione di 8 artisti che hanno conquistato l’accesso a giocarsi due posti per la gara con i Big.

La lista dei 46 artisti emergenti sta tenendo impegnato il conduttore e la sua squadra nell’intento di effettuare la giusta scrematura.

Il conduttore e la sua squadra dovranno scegliere tra svariati volti noti di X Factor ed Amici, come My Drama, i Manitoba, Blind ed Enula con l’annuncio ufficiale degli 8 nomi che arriverà a fine novembre. Una volta chiarita la lista di partecipanti toccherà proprio alla commissione speciale scegliere chi sarà valevole di partecipare al Festival di Sanremo 2022 e nella fattispecie a giudicare i finalisti ci saranno Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli, Claudio Fasulo, il maestro Leonardo De Amicis, ed ovviamente Amadeus.

Durante lo stesso appuntamento di mercoledì 15 dicembre 2021 che si terrà al Teatro del Casinò sito in Sanremo verranno anche resi noti in maniera ufficiale tutti i nomi dei 22 artisti Big già scelti per partecipare alla gara del 2022, ai quali saranno ovviamente aggiunti i due vincitori di serata per formare la squadra definitiva di 24 Big a caccia del trono dei Maneskin.

